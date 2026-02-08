HAUTESKUNDEAK PORTUGALEN

Portugaleko hauteskunde presidentzialetan % 45,5ekoa zen parte-hartzea 16:00etan, lehen itzuliaren tankeran

Herri batzuek hauteskundeak astebete atzeratzea erabaki dute, otsailaren 15era arte, herrialdeak azken bi asteetan jasan dituen denboraleen ondorioz.

CALDAS DA RAINHA (Portugal), 08/02/2026.- Presidential candidate Antonio Jose Seguro votes in the second round of the Portuguese presidential elections, in Caldas da Rainha, Portugal, 08 February 2026. More than 11 million voters are called upon to choose the new President of the Republic, in an election that pits António Jose Seguro against Andre Ventura, the two candidates who received the most votes on 18 January. (Elecciones) EFE/EPA/JOSE COELHO

Antonio Jose Seguro sozialista da faborito nagusia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hauteskunde presidentzialen bigarren itzulia izaten ari da igande honetan Portugalen. Hamaika milioi portugaldar baino gehiago daude deituta, Marcelo Rebelo de Sousaren ondorengoa aukeratzeko. Antonio Jose Seguro ministro sozialista ohiaren eta Andre Ventura eskuin muturreko liderraren artean hautatu behar dute.

Portugalgo Barne Ministerioaren datuen arabera, parte-hartzea % 45,5ekoa izan da 16:00ak arte. 

08:00etan ireki dituzte hauteslekuak Portugal kontinentalean eta Madeiran, eta 19:00etan zein 20:00etan itxiko dituzte ateak, hurrenez hurren.

Behin-behineko emaitzak 20:00etatik aurrera hasiko dira ezagutzera ematen (21:00etan Euskal Herrian).

Urtarrilaren 18an izandako lehen itzulian % 52,26koa izan zen parte-hartze osoa, aurreko presidentetzarako hauteskundeetan baino handiagoa.  Izan ere, 2021ean, pandemian, % 39,24koa izan baitzen eta txanda bakarra izan zuten.

Denboraleak eragina izan du hauteskundeetan

Hauteskundeak astebete atzeratzea erabaki dute 36.852 boto-emaile bizi diren hainbat herritan, azken bi asteetako denboraleen ondorioak direla eta. Alcacer do Sal, Arruda dos Vinhos, Golega, Santarem, Rio Maior, Leiria, Cartaxo eta Salvaterra de Magos herrietan atzeratu da bozketa.

Igande honetan eguraldiak hobera egin badu ere, atzo suhiltzaile bat hil zen Marta ekaitzaren ondorioz eta Portugalgo Itsasoaren eta Atmosferaren Institutuak (IPMA) euria iragarri du berriz ere arratsaldetik aurrera, elurra toki garaienetan, eta haize bolada gogorrak kostaldean eta goialdeetan.

Gai hau hizpide izan du, hain zuzen ere, Andre Ventura presidentegai eta eskuin muturreko buruzagiak botoa ematerako garaian eta  azken egunotako uholdeen eta hondamendien ondoren gaur bozketa eguna izatea "errespetu falta" iruditzen zaiola esan du: "Uste dut errespetu falta bat dela pertsonak gaur bezalako egun batean bozkatzera joanaraztea, batez ere atzo arte gertatu zena kontuan hartuta". 

Andre Ventura botoa ematen. Argazkia: EFE

Portugal izango da presidente igande honetan, bigarren itzulia irabazteko faborito sozialista batekin
