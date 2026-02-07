presidentetzarako hauteskundeak
Hautagai sozialista faborito dela egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia Portugalen igande honetan

Inkesten arabera, Antonio Jose Seguro sozialistak botoen % 67 jasoko ditu, eta Andre Ventura ultraeskuindarrak, berriz, % 32. Ekaitzak Portugalen eragindako hondamendi betean egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia.

hautagai sozialista portugal
Jose Antonio Seguro. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Antonio Jose Seguro hautagai sozialista da faborito Portugalgo Presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian. Andre Ventura ultraeskuindarrarekin izango du lehia Segurok igande honetan egingo dituzten hauteskundeetan.

Lehen itzulian, hautagai independente gisa agertu zen Seguro. Horretarako, baina, ez zuen lan nekezik egin behar izan, berehala jaso baitzuen Portugalgo eskuin tradizionaleko pertsona famatu askoren babesa.  

Gainera, galdeketek botoen % 67a jasoko dituela aurreikusi dute. Garaipenak, beraz, politikoki ez ezik, pertsonalki ere indartuko du hautagai sozialista, 2014an politikaren lehen lerrotik desagertu baitzen, Antonio Costa ministro ohiarekin bozak galdu ostean. Alderdi Sozialistak, bestalde, porrota jaso zuen 2024ko hauteskunde parlamentarioetan ere.

Segurok (64 urte) osasun publikoaren garrantzia azpimarratu du kanpainan zehar. Izan ere, azken urteetako unerik txarrenean dago osasun publikoa Portugalen, sistema kolapsatu duen gripe agerraldiagatik, egiturazko arazo larriek dituelako eta hainbat itxiera eragin dituen langile falta ere kezka delako herrialdean.

Hauteskunde prozesu osoan izan den hautagaitza instituzionalena izan da berea. Venturaren iritziz, "desberdintasunez jositako ozeano" bat dago bien artean. Horixe esan zuen, behinik behin, bigarren itzuli honetan telebista bidez eman duten eztabaida bakarrean.

Denboraleak "kolpatutako" hauteskundeak

Hauteskundeen bigarren itzulia, dena den, ekaitz denboraleak utzi duen hondamendiak "kolpatu" du. Batez ere, herrialdearen hegoaldea astindu du depresioak. 

Portugal Hauteskundeak Munduko albisteak

X