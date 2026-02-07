Hautagai sozialista faborito dela egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia Portugalen igande honetan
Inkesten arabera, Antonio Jose Seguro sozialistak botoen % 67 jasoko ditu, eta Andre Ventura ultraeskuindarrak, berriz, % 32. Ekaitzak Portugalen eragindako hondamendi betean egingo dute hauteskundeen bigarren itzulia.
Antonio Jose Seguro hautagai sozialista da faborito Portugalgo Presidentetzarako hauteskundeen bigarren itzulian. Andre Ventura ultraeskuindarrarekin izango du lehia Segurok igande honetan egingo dituzten hauteskundeetan.
Lehen itzulian, hautagai independente gisa agertu zen Seguro. Horretarako, baina, ez zuen lan nekezik egin behar izan, berehala jaso baitzuen Portugalgo eskuin tradizionaleko pertsona famatu askoren babesa.
Gainera, galdeketek botoen % 67a jasoko dituela aurreikusi dute. Garaipenak, beraz, politikoki ez ezik, pertsonalki ere indartuko du hautagai sozialista, 2014an politikaren lehen lerrotik desagertu baitzen, Antonio Costa ministro ohiarekin bozak galdu ostean. Alderdi Sozialistak, bestalde, porrota jaso zuen 2024ko hauteskunde parlamentarioetan ere.
Segurok (64 urte) osasun publikoaren garrantzia azpimarratu du kanpainan zehar. Izan ere, azken urteetako unerik txarrenean dago osasun publikoa Portugalen, sistema kolapsatu duen gripe agerraldiagatik, egiturazko arazo larriek dituelako eta hainbat itxiera eragin dituen langile falta ere kezka delako herrialdean.
Hauteskunde prozesu osoan izan den hautagaitza instituzionalena izan da berea. Venturaren iritziz, "desberdintasunez jositako ozeano" bat dago bien artean. Horixe esan zuen, behinik behin, bigarren itzuli honetan telebista bidez eman duten eztabaida bakarrean.
Denboraleak "kolpatutako" hauteskundeak
Hauteskundeen bigarren itzulia, dena den, ekaitz denboraleak utzi duen hondamendiak "kolpatu" du. Batez ere, herrialdearen hegoaldea astindu du depresioak.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek % 25eko muga-zerga ezarri die Irango ondasunak erosten dituzten herrialdeei
Programa nuklearraren inguruan AEB eta Iran zeharka egiten ari diren negoziazioen ostean etorri da erabakia. Asiako herrialdeak adierazi du "hasiera ona" izan direla elkarrizketak.
Islamabadeko xiiten gurtza leku batean izandako atentatu suizida batek dozenaka hildako eta zauritu utzi ditu
Pakistango Defentsa ministroak jakinarazi duenez, bertan zeuden segurtasun zaindariek aurre egin diote erasotzaileari, baina "tiro eginez eta immolatuz erantzun du". Pakistango agintariek Afganistango talibanei eta Indiari egotzi diete erasoa.
Txinak adierazi du ez duela negoziazio nuklearretan parte hartuko, START III ituna iraungi ostean
Asiako erraldoiak dio bere gaitasun nuklearrak ez daudela Estatu Batuen edo Errusiaren parean. Etxe Zuriak salatu du Txinak nabarmen handitu duela bere ahalmen nuklearra.
Preso politikoentzako amnistia legea onartzeko lehen pausoa eman du Venezuelako Parlamentuak
Delcy Rodriguez presidente arduradunak bultzatutako eta ostegunean lehen bozketan onartutako proiektuak 1999tik (chavismoa boterera iritsi zenetik) gaur egunera arte atxilotutako preso politikoak hartzen ditu barne, eta kanpoan uzten ditu giza eskubideen urraketa larriengatik auzipetuak edo zigortuak. Kontsulta prozesua zabalduko da orain, eta bigarren eztabaida batean onartu beharko da gero.
Arma nuklearren START III tratatua iraungi den egunean, eustearen aldeko jarrera agertu dute Errusiak eta AEBk
START III itunak arma nuklear estrategikoen kopurua mugatzen zuen, gehienez 1.550 buru nuklearretara eta 700 sistema balistikotara, bi potentzietako bakoitzerako, izan lurrean, itsasoan edo airean. Start III 2010eko apirilaren 8an sinatu zuten, Pragan, Dmitri Medvedev Errusiako eta Barack Obama AEBetako orduko presidenteek, eta 2021eko otsailean berritu zuten beste bost urterako eta gaur iraungi da.
Trumpek ez du bere ondorengoaz hitz egin nahi izan, eta nabarmendu du Vance eta Rubio "zoragarriak" direla
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zurian bere ordezkoari buruz ez du iritzirik eman nahi izan, eta JD Vancen eta Marco Rubioren lana goraipatu ditu.
AEBk eta Ukrainak produktibotzat jo dituzte Errusiarekin izan dituzten negoziazioak
Ukraina eta Errusiako ordezkariak Arabiar Emirerri Batuetako hiriburuan bildu dira, Estatu Batuetako ordezkariekin batera, gerrari amaiera ematea duen bigarren bilera sorta batean. Elkarrizketek ostegunean jarraituko dute.
21 palestinar hil ditu Israelek Gazan, tartean sei haur, gauez egindako erasoetan
Erasoen biktimetako bat Hussein Hassan Hussein Al Samiri da, Palestinako Ilargi Gorriko paramediko bat. Israelek atzo gauetik jaurtitako bonbardaketa ugarietako batetik zaurituak zeramatzala eraso diote. Su-etenaz geroztik Israelek egindako erasoen ondorioz hildako gazatarren kopurua 556ra igo da, horien artean 115 adingabe baino gehiago.
Trumpek eta Petrok bakeak egin dituzte, urtebetez irainka aritu ostean
Donald Trump AEBko presidenteak eta Gustavo Petro kolonbiar homologoak astearte honetan bakeak egin dituzte, tonu atsegineko bilera batekin, Etxe Zurian, desadostasunek eta irain gurutzatuek markatutako urte baten ondoren.