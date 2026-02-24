Entra en vigor el nuevo arancel global de EEUU del 10 %

A partir de este martes Estados Unidos ha comenzado a implementar el nuevo arancel global del 10 % anunciado el pasado viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo anulara el viernes la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.

Si bien el pasado sábado el propio Trump anunció que subirá del 10 % al 15 % este nuevo gravamen global, la amenaza aún no se ha materializado oficialmente, aunque la prensa estadounidense apunta que la Casa Blanca estaría trabajando en una propuesta formal para incrementar la tasa. Ese anuncio creó cierta confusión en la comunidad internacional, que pedía aclaraciones.

El nuevo arancel del 10 % que comienza a aplicarse de forma general este martes por Estados Unidos fue promulgada el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (conocida como IEEPA), que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.

A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período de 150 días a partir de las 00:001 horas (Este) del 24 de febrero.

De tal modo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó de que, a partir de este martes, dejaba de recaudar los aranceles adicionales impuestos al amparo de la IEEPA, advirtiendo de que "esta Orden Ejecutiva afecta únicamente a los aranceles de la IEEPA y no afecta a ningún otro arancel".

En cual quier caso, el presidente de EEUU presumía este lunes en redes sociales de que el fallo del Supremo "accidental e involuntariamente" le otorga muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes, advirtiendo de que los jueces aprobaron todos los demás aranceles, que pueden usarse "de una manera mucho más poderosa y atroz", así como con seguridad jurídica.

De tal modo, Trump lanzaba ayer un aviso a cualquier país que quiera 'jugar' con la "ridícula" decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han "estafado" a Estados Unidos durante años, e incluso décadas, asegurando que, en tal caso, "se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que acordaron recientemente".