Indarrean sartu da AEBren % 10eko muga-zerga globala
Pasa den ostiralean onartu zen muga-zerga, 1974ko Komertzio Legearen 122 atalaren babespean, zeinak eskumena ematen baitio presidenteari nazioarteko ordainketa arazoei aurre egiteko, errekagu edo inportazio-murrizketa berezien bitartez. AEBko Auzitegi Gorenak baliogabetutako muga-zergen aldean, zerga global hori behin-behinekoa da, eta otsailaren 24tik, gehienez ere, 150 egunez aplikatu ahalko dira.
Astearte honetan hasi da AEB joan den ostiralean Donald Trump presidenteak iragarritako % 10eko muga-zerga globala aplikatzen. Erabaki hori hartu zuen Trumpek AEBko Auzitegi Gorenak Washingtonek aurrez ezarritako muga-zergak legez kanpokotzat jo ondoren. Gorenaren arabera, Etxe Zuriak Nazioarteko Larrialdietarako Botere Ekonomikoaren Legearen (IEEPA, International Emergency Economic Powers Act) interpretazio okerra egin du, lege horrek ez diolako, auzitegiaren arabera, eskumenik ematen muga-zergak ezartzeko.
Hala, joan den larunbatean, Gorenaren ebazpenaren berri izandakoan, Trumpek muga-zergak % 10etik % 15era igoko zituela iragarri bazuen ere, mehatxu hori ez da oraindik egikaritu eta % 10ekoak dira gaurtik aplikatuko diren zergak. Hala ere, AEBko prentsaren arabera, Etxe Zuria tasa hori igotzeko proposamen formal bat prestatzen ariko litzateke honezkero. Tasa aldatzeak ezjakintasuna eta zalantza eragin zituen nazioarteko beste herrialdeetan, eta argibideak eskatu zituzten horiek.
Gauzak horrela, AEBko Aduanen eta Mugako Babesaren Bulegoak jakinarazi du IEEPA legearen babesean ezarritako muga-zerga gehigarriak biltzeari utziko ziola, eta ohartarazi zuen "Agindu Exekutibo horrek IEEPAren muga-zergei soilik" eragiten diela eta ez diela "beste ezein muga-zergari eragiten".
Nolanahi ere, AEBko presidenteak astelehen honetan sareetan zioenez, Gorenaren erabakiak "zoriz eta nahi gabe" lehen baino botere eta indar gehiago ematen dizkiola, ohartaraziz epaileek ontzat jotzen zituztela gainerako muga-zerga guztiak eta horiek "indar handiagoz eta modu latzagoan" erabil daitezkeela, segurtasun juridiko osoz.
Hala, Trumpek abisua igorri zien astelehenean Gorenaren erabaki "barregarriarekin" "jolasteko" asmoa izan dezaketen herrialdeei, bereziki AEBri urte luzez "iruzur" egin dioten herrialdeei, esanez horien kasuan askoz ere muga-zerga handiagoak izango dituztela, eta "berriki adostutakoen aldean, txarragoak".
