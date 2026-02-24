Muga-zergen gerra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Indarrean sartu da AEBren % 10eko muga-zerga globala

Pasa den ostiralean onartu zen muga-zerga, 1974ko Komertzio Legearen 122 atalaren babespean, zeinak eskumena ematen baitio presidenteari nazioarteko ordainketa arazoei aurre egiteko, errekagu edo inportazio-murrizketa berezien bitartez. AEBko Auzitegi Gorenak baliogabetutako muga-zergen aldean, zerga global hori behin-behinekoa da, eta otsailaren 24tik, gehienez ere, 150 egunez aplikatu ahalko dira. 

Washington (United States of America), 23/02/2026.- US President Donald Trump delivers remarks during the 'Angel Families Remembrance Ceremony' in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 23 February 2026. The event honors 'Angel Families,' those who have lost loved ones to crimes committed by undocumented immigrants or individuals in the country illegally. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Donald Trump Etxe Zurian izan da astelehen honetan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan hasi da AEB joan den ostiralean Donald Trump presidenteak iragarritako % 10eko muga-zerga globala aplikatzen. Erabaki hori hartu zuen Trumpek AEBko Auzitegi Gorenak Washingtonek aurrez ezarritako muga-zergak legez kanpokotzat jo ondoren. Gorenaren arabera, Etxe Zuriak Nazioarteko Larrialdietarako Botere Ekonomikoaren Legearen (IEEPA, International Emergency Economic Powers Act) interpretazio okerra egin du, lege horrek ez diolako, auzitegiaren arabera, eskumenik ematen muga-zergak ezartzeko. 

Hala, joan den larunbatean, Gorenaren ebazpenaren berri izandakoan, Trumpek muga-zergak % 10etik % 15era igoko zituela iragarri bazuen ere, mehatxu hori ez da oraindik egikaritu eta % 10ekoak dira gaurtik aplikatuko diren zergak. Hala ere, AEBko prentsaren arabera, Etxe Zuria tasa hori igotzeko proposamen formal bat prestatzen ariko litzateke honezkero. Tasa aldatzeak ezjakintasuna eta zalantza eragin zituen nazioarteko beste herrialdeetan, eta argibideak eskatu zituzten horiek. 

Pasa den ostiralean onartu zen muga-zerga hori, 1974ko Komertzio Legearen 122 atalaren babespean, zeinak eskumena ematen dion presidenteari nazioarteko ordainketa arazoei aurre egiteko, errekagu edo inportazio-murrizketa berezien bitartez. 

AEBko Auzitegi Gorenak baliogabetutako muga-zergen aldean, zerga global hori behin-behinekoa da, eta otsailaren 24tik, gehienez ere, 150 eguneaz aplikatu ahalko dira. 

Gauzak horrela, AEBko Aduanen eta Mugako Babesaren Bulegoak jakinarazi du IEEPA legearen babesean ezarritako muga-zerga gehigarriak biltzeari utziko ziola, eta ohartarazi zuen "Agindu Exekutibo horrek IEEPAren muga-zergei soilik" eragiten diela eta ez diela "beste ezein muga-zergari eragiten".

Nolanahi ere, AEBko presidenteak astelehen honetan sareetan zioenez, Gorenaren erabakiak "zoriz eta nahi gabe" lehen baino botere eta indar gehiago ematen dizkiola, ohartaraziz epaileek ontzat jotzen zituztela gainerako muga-zerga guztiak eta horiek "indar handiagoz eta modu latzagoan" erabil daitezkeela, segurtasun juridiko osoz.

Hala, Trumpek abisua igorri zien astelehenean Gorenaren erabaki "barregarriarekin" "jolasteko" asmoa izan dezaketen herrialdeei, bereziki AEBri urte luzez "iruzur" egin dioten herrialdeei, esanez horien kasuan askoz ere muga-zerga handiagoak izango dituztela, eta "berriki adostutakoen aldean, txarragoak". 

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Kostyantynivka (Ukraine), 17/09/2025.- Members of the special Ukrainian police unit 'White Angels' assist an elderly local woman, Nina, 73, as they evacuate her from the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 16 September 2025 (issued 17 September 2025), amid the Russian invasion. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, more than 6,000 residents, mostly elderly people, remain in Kostiantynivka. The White Angels are a special police unit that provides humanitarian aid, conducts evacuations, and delivers medical assistance in high-risk frontline communities in the Donetsk region. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/YEVHEN TITOV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lau urte, Ukrainako gerra hasi zenetik

Ukrainako presidenteak Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eusteko deia egin du Errusiari aurre egin ahal izateko. Kremlinak, bere aldetik, adierazi du inbasioarekin jarraitzeko asmoa duela, helburu guztiak lortu arte. Errusiak inbasioari ekin zioneko urteurrena dela eta, Europako goi agintariak Ukrainara gerturatu dira babesa adierazteko eta hainbat euskal eragilek ekitaldiak antolatu dituzte, Bilbon eta Iruñean, bakea eskatzeko.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Indarkeria oldea zabaldu da Mexikon, "El Mencho" Jaliscoko kartel baten burua erail ostean

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes "El Mencho" Jaliscoko Nueva Generacion kartelaren burua hil dute AEBko Inteligentziarekin elkarlanean egindako operazio militar batean. Horri erantzunez, narkoblokeoak izan dira Jalisco hegoaldeko hainbat puntutan, ibilgailuei su eman eta errepideak itxi baitituzte. Estatuko gobernuak "kode gorria" aktibatu du eta garraio publikoa eta aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X