Trump defiende los aranceles y carga contra migrantes y demócratas en dos horas de discurso
El presidente estadounidense ha protagonizado el discurso más largo de la historia ante una sesión conjunta del Congreso, y ha remarcado que Estados Unidos es "más grande, mejor y más fuerte" desde su regreso al poder hace un año.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido todas las políticas impulsadas desde su regreso al poder en 2025 con especial hincapié en inmigración, economía o la operación para capturar a Nicolás Maduro en un discurso sobre el estado de la Unión plagado de reproches contra los demócratas.
"Nuestra nación ha vuelto: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca", ha dicho Trump al comienzo del discurso más largo de la historia ante una sesión conjunta del Congreso.
"El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", ha declarado un Trump desafiante, provocando la ovación de los republicanos y abucheos de los demócratas.
"¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal", ha gritado la congresista Rashida Tlaib al mandatario, refiriéndose al asesinato de Alex Pretti, estadounidense asesinado por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado mes de enero en las redadas masivas contra inmigrantes ordenadas por el Gobierno Trump en Minnesota.
Trump ha aprovechado su discurso sobre el estado de la Unión para, por un lado, volver a alabar los logros de su Administración en el terreno económico —pese a que una mayoría de estadounidenses desaprueban su manejo de la economía, según las últimas encuestas—, y por otro, para generar aún más incertidumbre en torno a su política comercial al sugerir que los nuevos aranceles que ha impuesto no requerirán aprobación del Congreso. Además, Trump ha afeado a los magistrados del Tribunal Supremo, también presentes en el discurso, por su "desafortunado" fallo de la semana pasada en el que una mayoría de seis jueces declaró ilegales los aranceles.
En cuanto a la política internacional, Trump ha presumido de la operación del mes pasado en Venezuela en la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro o de la renovada "dominación" estadounidense en Latinoamérica. A su vez, a pocas horas de que las delegaciones de EE. UU. e Irán se reúnan en Ginebra para intentar llegar a una solución diplomática, Trump ha asegurado que sigue prefiriendo un acuerdo negociado a la intervención militar. Por otra parte, el magnate se ha atribuido la muerte de 'El Mencho' el pasado fin de semana en una operación conjunta con el ejército mexicano.
Tras 107 minutos de una bronca sesión, la conclusión de Trump es que el estado de la Unión es fuerte y que el futuro —a pesar de que sus índices de popularidad han caído con respecto a 2025— será "más grande, mejor, más brillante y más glorioso que nunca".
