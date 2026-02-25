DISCURSO SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump defiende los aranceles y carga contra migrantes y demócratas en dos horas de discurso

El presidente estadounidense ha protagonizado el discurso más largo de la historia ante una sesión conjunta del Congreso, y ha remarcado que Estados Unidos es "más grande, mejor y más fuerte" desde su regreso al poder hace un año. 

Donald Trump discurso estado de la unión
18:00 - 20:00
Donald Trump durante su discurso sobre el estado de la Unión. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek muga-zergak defendatu ditu eta migratzaileen eta demokraten aurka egin du bi orduko hitzaldian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido todas las políticas impulsadas desde su regreso al poder en 2025 con especial hincapié en inmigración, economía o la operación para capturar a Nicolás Maduro en un discurso sobre el estado de la Unión plagado de reproches contra los demócratas. 

"Nuestra nación ha vuelto: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca", ha dicho Trump al comienzo del discurso más largo de la historia ante una sesión conjunta del Congreso.

"El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", ha declarado un Trump desafiante, provocando la ovación de los republicanos y abucheos de los demócratas.

"¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal", ha gritado la congresista Rashida Tlaib al mandatario, refiriéndose al asesinato de Alex Pretti, estadounidense asesinado por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado mes de enero en las redadas masivas contra inmigrantes ordenadas por el Gobierno Trump en Minnesota.

Trump ha aprovechado su discurso sobre el estado de la Unión para, por un lado, volver a alabar los logros de su Administración en el terreno económico —pese a que una mayoría de estadounidenses desaprueban su manejo de la economía, según las últimas encuestas—, y por otro, para generar aún más incertidumbre en torno a su política comercial al sugerir que los nuevos aranceles que ha impuesto no requerirán aprobación del Congreso. Además, Trump ha afeado a los magistrados del Tribunal Supremo, también presentes en el discurso, por su "desafortunado" fallo de la semana pasada en el que una mayoría de seis jueces declaró ilegales los aranceles.

En cuanto a la política internacional, Trump ha presumido de la operación del mes pasado en Venezuela en la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro o de la renovada "dominación" estadounidense en Latinoamérica. A su vez, a pocas horas de que las delegaciones de EE. UU. e Irán se reúnan en Ginebra para intentar llegar a una solución diplomática, Trump ha asegurado que sigue prefiriendo un acuerdo negociado a la intervención militar. Por otra parte, el magnate se ha atribuido la muerte de 'El Mencho' el pasado fin de semana en una operación conjunta con el ejército mexicano. 

Tras 107 minutos de una bronca sesión, la conclusión de Trump es que el estado de la Unión es fuerte y que el futuro —a pesar de que sus índices de popularidad han caído con respecto a 2025— será "más grande, mejor, más brillante y más glorioso que nunca".

Titulares de Hoy Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Kostyantynivka (Ukraine), 17/09/2025.- Members of the special Ukrainian police unit 'White Angels' assist an elderly local woman, Nina, 73, as they evacuate her from the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 16 September 2025 (issued 17 September 2025), amid the Russian invasion. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, more than 6,000 residents, mostly elderly people, remain in Kostiantynivka. The White Angels are a special police unit that provides humanitarian aid, conducts evacuations, and delivers medical assistance in high-risk frontline communities in the Donetsk region. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/YEVHEN TITOV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cuatro años de guerra en Ucrania

Zelenski ha instado a mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos para seguir resistiendo el avance ruso, mientras que el Kremlin ha asegurado que la operación militar especial continúa hasta lograr todos los objetivos. Con motivo del aniversario de la invasión rusa, altos mandatarios europeos han visitado Ucrania para mostrar su apoyo y varios colectivos vascos han organizado actos en Bilbao y Pamplona para pedir la paz.

Washington (United States of America), 23/02/2026.- US President Donald Trump delivers remarks during the 'Angel Families Remembrance Ceremony' in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 23 February 2026. The event honors 'Angel Families,' those who have lost loved ones to crimes committed by undocumented immigrants or individuals in the country illegally. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entra en vigor el nuevo arancel global de EEUU del 10 %

El nuevo arancel del 10 % fue promulgada el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones. A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período máximo de 150 días a partir del 24 de febrero.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Escalada de violencia en México tras la muerte de 'El Mencho', líder de un cártel de Jalisco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes 'El Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en un operativo militar en colaboración con Inteligencia de EE. UU. En respuesta, están sucediéndose los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El Gobierno estatal ha activado el "código rojo" y ha suspendido el transporte público y las clases presenciales.

Cargar más
Publicidad
X