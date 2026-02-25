Trumpek muga-zergak defendatu ditu eta migratzaileen eta demokraten aurka egin du, bi orduko hitzaldian
AEBko presidenteak historiako hitzaldirik luzeena egin, du eta duela urtebete Etxe Zurira itzuli zenetik herrialdea "handiagoa, hobea eta indartsuagoa" dela aldarrikatu du.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere bigarren agintaldiko lorpen ekonomikoak (muga-zergak barne) defendatu ditu, eta immigrazioaren eta demokraten aurka egin du, ia bi ordu iraun duen Batasunaren Egoerari buruzko hitzaldian.
"Gure nazioa bueltan da, eta handiagoa, hobea eta indartsuagoa da", nabarmendu du Trumpek hitzaldiaren hasieran.
Migrazio politikari lotuta, egoera irregularrean dauden etorkinak kriminalizatu ditu eta bere gobernuaren lehen eginbeharra estatubatuarrak defendatzea dela azpimarratu du. Dena den, ez du AEBko ICE Immigrazio eta Aduana Poliziak azken asteetan hildakoez hitz egin.
"Estatubatuarrak hiltzen ari zara! Alex ez zen kriminal bat ", oihukatu dio Rashida Tlaib kongresistak presidenteari, ICEko agenteek Minnesotan hildako Alex Pretti estatubatuarra gogora ekarriz.
Trumpek bere agintaldiko lorpen ekonomikoak goraipatu ditu, azken inkesten arabera estatubatuarrek hori antzematen ez badituzte ere. Halaber, AEBko Gorenak muga-zergak baliogabetu izana kritikatu du eta era batera edo bestera muga-zerga horiekin jarraitzeko asmoa agertu du.
Nazioarteko politikari dagokionez, AEBk Nicolas Maduro Venezuelako presidentea harrapatu zueneko operazioa eta Estatu Batuek Latinoamerikan duen presentzia goraipatu ditu. Era berean, AEBko eta Irango ordezkaritzak Genevan bildu baino ordu batzuk lehenago, diplomaziaren eta akordioaren aldeko aldarria egin du Trumpek. Bestalde, pasa den asteburuan Mexikoko armadarekin batera egindako operazio batean El Mencho hil izanaren meritua bere gain hartu du presidente estatubatuarrak.
107 minutu iraun duen hitzaldian, agintera itzuli aurretik krisian zegoen nazioa biziberritu duela azpimarratu du Trumpek.
Frantziako Tourreko datak eta ordutegiak aldatzekotan daude, beroak eragin ditzakeen arriskuak saihesteko
Tenperaturak gero eta altuagoak direla eta gero eta bero-bolada gehiago daudela eta, zalantzan jarri dute udan kirol-ekitaldi handiak egitea, besteak beste, Frantziako Tourra. Ordutegiak edo datak aldatzea eztabaidatzen ari dira.
Europak babesa erakutsi dio Ukrainari, gerraren laugarren urteurrenean
Europak buruzagi nagusiek, horien artean, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europako Batzordaren eta Europako Kontseiluaren presidenteak, hurrenez hurren, Volodimir Zelenskiri erabateko babesa agertu diote gaur goizean, Kieven. Errusiak Ukrainan inbasioa hasi zuenetik lau urte bete direnean, Santa Sofiako katedralean egindako zeremonian parte hartu dute, eta gerran hildakoak gogoratu dituzte.
Laurence des Cars Louvre Museoaren presidenteak dimisioa eman du
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak dimisioa onartu du. Des Cars polemika baten erdian zegoen, 2025ean Frantziako hiriburuko pinakotekan izandako bitxi lapurreta handiaren ostean.
Lau urte, Ukrainako gerra hasi zenetik
Ukrainako presidenteak Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eusteko deia egin du Errusiari aurre egin ahal izateko. Kremlinak, bere aldetik, adierazi du inbasioarekin jarraitzeko asmoa duela, helburu guztiak lortu arte. Errusiak inbasioari ekin zioneko urteurrena dela eta, Europako goi agintariak Ukrainara gerturatu dira babesa adierazteko eta hainbat euskal eragilek ekitaldiak antolatu dituzte, Bilbon eta Iruñean, bakea eskatzeko.
Indarrean sartu da AEBren % 10eko muga-zerga globala
Pasa den ostiralean onartu zen muga-zerga, 1974ko Komertzio Legearen 122 atalaren babespean, zeinak eskumena ematen baitio presidenteari nazioarteko ordainketa arazoei aurre egiteko, errekagu edo inportazio-murrizketa berezien bitartez. AEBko Auzitegi Gorenak baliogabetutako muga-zergen aldean, zerga global hori behin-behinekoa da, eta otsailaren 24tik, gehienez ere, 150 egunez aplikatu ahalko dira.
EBk ez du Errusiaren aurkako zigor gehiagorik onartu, ezta Ukrainari laguntza ematea ere, gerraren laugarren urteurrenaren bezperan
Hungariak betoa jarri die bi akordioei, eta baldintza gisa jarri du Ukrainak bere herrialdeari eta Eslovakiari Errusiako petrolioaren fluxua berrezartzea. Eslovakia ere zigor sorta berriaren aurka agertu da. Bien bitartean, Errusiak bere soldaduak omendu ditu Aberriaren Defendatzaileen egunean.
Indarkeria oldea zabaldu da Mexikon, "El Mencho" Jaliscoko kartel baten burua erail ostean
Nemesio Ruben Oseguera Cervantes "El Mencho" Jaliscoko Nueva Generacion kartelaren burua hil dute AEBko Inteligentziarekin elkarlanean egindako operazio militar batean. Horri erantzunez, narkoblokeoak izan dira Jalisco hegoaldeko hainbat puntutan, ibilgailuei su eman eta errepideak itxi baitituzte. Estatuko gobernuak "kode gorria" aktibatu du eta garraio publikoa eta aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi ditu.
"El Mencho" narkotrafikatzaile eta Jalisco Nueva Generacion kartelaren burua hil dute
Jaliscon (mendebaldea) eta herrialdeko beste bost estatutan herritarrak kalera ez ateratzeko alerta zabaldu dute agintariek, hilketa horrek eragindako istiluak direla eta.
Bruselak kontraesanak ikusi ditu muga-zerga berrien eta EBren eta AEBren arteko itunaren artean, eta argibideak eskatu dizkio Trumpi
Bi aldeek abuztuan adostutako itun komertziala errespetatzeko eskatu dio Bruselak AEBri: "Tratu bat tratu bat da".