Trumpek muga-zergak defendatu ditu eta migratzaileen eta demokraten aurka egin du, bi orduko hitzaldian

AEBko presidenteak historiako hitzaldirik luzeena egin, du eta duela urtebete Etxe Zurira itzuli zenetik herrialdea "handiagoa, hobea eta indartsuagoa" dela aldarrikatu du. 

Donald Trump discurso estado de la unión
Donald Trump, Batasunaren egoerari buruzko hitzaldian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere bigarren agintaldiko lorpen ekonomikoak (muga-zergak barne) defendatu ditu, eta immigrazioaren eta demokraten aurka egin du, ia bi ordu iraun duen Batasunaren Egoerari buruzko hitzaldian. 

"Gure nazioa bueltan da, eta handiagoa, hobea eta indartsuagoa da", nabarmendu du Trumpek hitzaldiaren hasieran. 

Migrazio politikari lotuta, egoera irregularrean dauden etorkinak kriminalizatu ditu eta bere gobernuaren lehen eginbeharra estatubatuarrak defendatzea dela azpimarratu du. Dena den, ez du AEBko ICE Immigrazio eta Aduana Poliziak azken asteetan hildakoez hitz egin.

"Estatubatuarrak hiltzen ari zara! Alex ez zen kriminal bat ", oihukatu dio Rashida Tlaib kongresistak presidenteari, ICEko agenteek Minnesotan hildako Alex Pretti estatubatuarra gogora ekarriz. 

Trumpek bere agintaldiko lorpen ekonomikoak goraipatu ditu, azken inkesten arabera estatubatuarrek hori antzematen ez badituzte ere. Halaber, AEBko Gorenak muga-zergak baliogabetu izana kritikatu du eta era batera edo bestera muga-zerga horiekin jarraitzeko asmoa agertu du. 

Nazioarteko politikari dagokionez, AEBk Nicolas Maduro Venezuelako presidentea harrapatu zueneko operazioa eta Estatu Batuek Latinoamerikan duen presentzia goraipatu ditu. Era berean, AEBko eta Irango ordezkaritzak Genevan bildu baino ordu batzuk lehenago, diplomaziaren eta akordioaren aldeko aldarria egin du Trumpek. Bestalde, pasa den asteburuan Mexikoko armadarekin batera egindako operazio batean El Mencho hil izanaren meritua bere gain hartu du presidente estatubatuarrak. 

107 minutu iraun duen hitzaldian, agintera itzuli aurretik krisian zegoen nazioa biziberritu duela azpimarratu du Trumpek.

