Trump afirma que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro"

"Debido a la mala conducta de Irán, se están considerando seriamente la destrucción total de zonas más amplias y la muerte de grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivos", ha asegurado el presidente de EE. UU. en un menaje en redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto de archivo: Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y ha prometido que las fuerzas estadounidenses lanzarán "un ataque muy duro" contra la República Islámica.

Trump ha hecho esta afirmación en una publicación en Truth Social, después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

"El Consejo de Liderazgo ha decidido poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró Pezeshkian, en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más", ha asegurado Trump.

El republicano atribuye esta supuesta rendición al "implacable ataque de Estados Unidos e Israel", países que iniciaron una ofensiva el pasado sábado contra la República Islámica, en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El presidente estadounidense ha calificado a Irán como "el perdedor de Oriente Medio" y ha anunciado que "hoy recibirá un golpe muy duro".

"Debido a la mala conducta de Irán, se están considerando seriamente la destrucción total de zonas más amplias y la muerte de grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivos", ha advertido el presidente de Estados Unidos.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más. Esta promesa se hizo solo debido al implacable ataque estadounidense e israelí. Buscaban tomar el control y gobernar Oriente Medio. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: "Gracias, presidente Trump". Yo he dicho: "¡De nada!". Irán ya no es el "matón de Oriente Medio", sino "EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO", y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!", ha subrayado el mandatario estadounidense.

