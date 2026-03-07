Iranek gaur "eraso oso gogorra" jasoko duela ziurtatu du Trumpek
"Iranen jokabide txarra dela eta, eremu zabalagoen erabateko suntsiketa eta orain arte helburutzat hartu ez diren pertsonen heriotza serioski aztertzen ari gara", adierazi du AEBko presidenteak sare sozialetan zabaldutako mezu batean.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Iranek "eraso oso gogorra" jasoko du gaur, larunbata, eta Israelekin batera egiten ari diren erasoak herrialdeko beste eremu jakin batzuetara zabaltzea aztertzen ari da. Dena dela, ez du horren inguruko xehetasun gehiago eman.
"Gaur Iranek oso eraso gogorra jasoko du! Iranen jokabide txarra dela eta, eremu zabalagoen erabateko suntsiketa eta orain arte helburutzat hartu ez diren pertsonen heriotza serioski aztertzen ari gara ", ziurtatu du Trumpek, Truth Social sare sozialean zabaldutako mezu batean.
Masud Pezeshkian Irango presidenteak ostiralean iragarri zuen bere herrialdeak inguruko herrialdeen aurkako erasoak etetea erabaki duela, horiek eraso egin ezean.
"Lidergo Kontseiluak inguruko herrialdeen aurkako erasoak etetea erabaki du, Irani lurralde horietatik eraso egiten ez badiote behintzat", ziurtatu zuen ostiralean Pezeshkianek, Irango telebistak zabaldutako mezu batean.
"Iranek, bortizki kolpatzen ari denak, barkamena eskatu du, eta Ekialde Ertaineko bizilagunen aurreanamore eman du, haiei gehiago tiro ez egitea aginduta", ziurtatu du Trumpek.
Errepublikanoak "AEBren eta Israelen eraso zorrotzei" egotzi dio ustezko errendizio hori; izan ere, aurreko larunbatean hasi zuten Errepublika Islamikoaren aurkako erasoaldia, eta 1989tik boterean zegoen Ali Khamenei aiatola hil zuten, besteak beste.
AEBko presidenteak azpimarratu du Iran "Ekialde Ertaineko galtzailea" dela, eta iragarri du "gaur eraso oso gogorra" jasoko duela.
"Iranen jokabide txarra dela eta, eremu zabalagoen erabateko suntsiketa eta orain arte helburutzat hartu ez diren pertsonen heriotza serioski aztertzen ari gara", ohartarazi du AEBko presidenteak.
Errepublikanoak amore emate gisa interpretatu du Iranek inguruko herrialdeei eskatutako barkamena: "Iranek, bortizki kolpatzen ari denak, barkamena eskatu du, eta Ekialde Ertaineko bizilagunen aurreanamore eman du, haiei gehiago tiro ez egitea aginduta. Promesa hori estatubatuarren eta israeldarren eraso zorrotzen ondorioz lortu da bakarrik. Ekialde Ertaina kontrolatu eta gobernatu nahi zuten. Lehen aldia da milaka urtetan Iranek Ekialde Ertaineko herrialde bizilagunen aurrean galtzen duena. Herrialde horiek esan dute: 'Eskerrik asko, Trump presidentea'. Eta nik erantzun: 'Ez horregatik'. Iran jada ez da "Ekialde Ertaineko matoia", "EKIALDE ERTAINEKO GALTZAILEA" baizik, eta hala izaten jarraituko du hainbat hamarkadatan, amore eman arte edo, ziurrago, erabat gainezka egin arte!".
