Escalada de la guerra contra Irán: ¿Cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?

Arabia Saudí

Las autoridades de Arabia Saudí comenzaron a reportar la intercepción de drones y misiles hace una semana, aunque, en un principio, Riad no se pronunció sobre quién podría estar detrás de los ataques.

La situación cambió el domingo, 8 de marzo, cuando dos personas murieron y 12 más resultaron heridas tras el impacto de un proyectil militar en una zona residencial de la provincia de Al Jarj, al sureste de la capital saudí, Riad.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha condenado este lunes los ataques iraníes contra el propio país, sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y otras "naciones árabes, islámicas y amigas”. Las autoridades saudíes han aseverado que tienen "pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y soberanía".

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Emiratos Árabes Unidos (EAU), con varias bases estadounidenses, ha sido otro de los países atacados por Irán. Según datos del Ministerio de Defensa de EAU, han interceptado dos centenares de misiles y casi 1400 drones desde el inicio de la ofensiva iraní. La mayoría de ellos, según estas fuentes, han sido destruidos y solo dos misiles balísticos iraníes han impactado en el país; otros 18 han caído al mar. Según las autoridades, cuatro personas (ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes) han muerto y 117 han resultado heridas.

El Ministerio de Defensa emiratí ha reafirmado "su disposición a hacer frente a cualquier amenaza y a enfrentarse con determinación a todo lo que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado”.

Catar

Catar ha sido otro de países del Golfo pérsico que ha recibido ataques de represalia iraníes por albergar en su territorio bases militares estadounidenses. Ya el pasado lunes el Ministerio de Defensa anunció haber derribado dos aviones SU-24 procedentes de Irán, así como haber interceptado "con éxito" siete misiles balísticos y cinco drones que "atacaban varias zonas del Estado". Las autoridades cataríes han reportados 16 heridos, según informa Al Jazzera.

Kuwait

De todos los países aliados de EE. UU., Kuwait ha sido uno de los peor parados, con seis muertos, entre ellos una niña, y decenas de heridos. Irán ha atacado centros y bases estadounidenses, la sede de la Institución Pública de la Seguridad Social (IPSS) y dos depósitos de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que causaron un gran incendio y daños materiales. Seis de los ocho soldados estadounidenses han muerto en suelo kuwaití.

Baréin

Irán también ha lanzado ataques contra Baréin por la presencia de varias bases militares estadounidenses en el país. El ministerio de Salud de Baréin ha informado de un muerto y unos 40 heridos, cuatro de ellos de gravedad,

Azerbaiyán

El Gobierno de Azerbaiyán, que en un principio se negó a permitir usar su territorio para operaciones contra Irán, acusó al régimen iraní de atacar con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país, y causar un muerto. "Como resultado del ataque, el aeropuerto resultó dañado y cuatro civiles resultaron heridos. Bakú condena enérgicamente este incidente; estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región", enfatizó el pasado martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán en un comunicado.

Sin embargo, Irán ha negado su implicación en el ataque y ha apuntado a la posible responsabilidad de Israel, al tiempo que ha prometido una investigación para esclarecer lo sucedido.

Irak

Irak, de mayoría chií, es uno de los países que más ha criticado los ataques contra Irán y ha llegado incluso a decretar tres días de luto nacional por el "martirio" de Jameneí. En estos 10 días de ataques, el territorio iraquí ha recibido también misiles y bombas de origen desconocido, que han afectado fundamentalmente emplazamientos de las milicias de la denominada Multitud Popular, una agrupación de grupos de distinto signo, pero en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.

Este sábado, la embajada de los EE.UU. en Bagdad, ubicada en la céntrica Zona Verde, un área fuertemente protegida donde se encuentran muchas embajadas, fue atacada con cohetes de origen desconocido que fueron repelidos por el sistema de defensa aérea. También se han reportado ataques con drones en una base estadounidense, situada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak.

Por su parte, las Fuerzas Armadas han lanzado varios ataques contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. Al menos un miembro de un partido opositor kurdo ha muerto en los ataques.