Escalada de la guerra contra Irán: ¿Cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?
La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 16 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 14 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.
El pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos (EE.UU.) lanzaron una operación militar conjunta contra Irán, y asesinaron al ayatola Alí Jameneí. La respuesta no se hizo esperar. En estos 10 días, Irán ha lanzado ataques contra Israel y contra las bases militares de EE. UU. en países vecinos como Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. La ofensiva ha llegado incluso a suelo europeo, a Chipre. El Líbano también entró en contienda y la milicia chií Hizbulá, aliada de Irán, lanzó varios cohetes en el norte de Israel, quien respondió con bombardeos en varios puntos del país, con la capital Beirut incluida. Las víctimas mortales se cuentan por centenares en Irán y el Líbano; hay decenas de fallecidos por parte de Israel, EE. UU. y sus países aliados.
Estos son los países afectados en la escalada de lo que podríamos denominar guerra en Oriente Próximo:
Irán
Tal como anunciaron Netanyahu y Trump, el objetivo de los ataques era descabezar el régimen de los ayatolá –mataron al líder Alí Jameneí el mismo 28 de febrero– y destruir sus instalaciones militares y nucleares. El Ejército de Israel ha bombardeado diariamente la capital Teherán y el norte, oeste y centro del país. La oleada de ataques ha destruido objetivos militares y depósitos de combustibles, lo que ha provocado una gran nube tóxica en la capital iraní. Sin embargo, Irán también ha acusado a Israel y EE.UU. de atacar infraestructuras civiles como aeropuertos, escuelas, hospitales o edificios residenciales. Según datos actualizados ofrecidos por el Ministerio de Salud de Irán recogidos por Al Jazeera, 1255 personas han muerto, entre ellos 180 niños, y 12 000 han resultado heridas.
El régimen, ahora bajo el mando de Mojtaba Jameneí, ha prometido "dar una respuesta aplastante al enemigo", y ha avisado a los países de la región que presten ayuda a EE. UU. “Deben aprender de esta situación", ha advertido el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.
Líbano
Desde que la milicia chií Hizbulá lanzara cohetes a Israel en represalia por el ataque a Irán el pasado lunes, Tel Aviv ha bombardeado sin descanso el Líbano causando la muerte a 394 personas, entre ellos 83 niños, y provocando 1130 heridos, según datos divulgados por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine. Hay, además, más de medio millón de personas desplazadas.
El Gobierno libanés, atrapado entre los intereses de Irán y los de Estados Unidos, mantiene intensos contactos diplomáticos para tratar de frenar el conflicto. Las autoridades quieren evitar a toda costa una destrucción mayor en un país que aún esperaba fondos internacionales para abordar la reconstrucción tras la guerra anterior.
El grupo chií libanés Hizbulá, por su parte, continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado hebreo.
Israel
Es difícil saber qué está ocurriendo en el país hebreo. Se desconoce el lugar exacto de los ataques iraníes, ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares. En cuanto al número de víctimas se cree que ronda la docena y que 2000 personas han resultado heridas. Este lunes Israel ha informado de dos muertos y un herido crítico en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión. El pasado 1 de marzo nueve personas murieron en un ataque con misiles en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén. Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y ha defendido que la ofensiva está cambiando "el rostro de Oriente Medio". Israel es, de hecho, el principal interesado en prolongar la ofensiva, ya que quiere dar el golpe definitivo al mapa regional y moldear el tablero político.
EE. UU., partner de Israel en la ofensiva, también ha sufrido bajas. Ocho militares estadounidenses han muerto como consecuencia directa de los ataques iraníes en Kuwait y Arabia Saudí.
Arabia Saudí
Las autoridades de Arabia Saudí comenzaron a reportar la intercepción de drones y misiles hace una semana, aunque, en un principio, Riad no se pronunció sobre quién podría estar detrás de los ataques.
La situación cambió el domingo, 8 de marzo, cuando dos personas murieron y 12 más resultaron heridas tras el impacto de un proyectil militar en una zona residencial de la provincia de Al Jarj, al sureste de la capital saudí, Riad.
El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha condenado este lunes los ataques iraníes contra el propio país, sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y otras "naciones árabes, islámicas y amigas”. Las autoridades saudíes han aseverado que tienen "pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y soberanía".
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Emiratos Árabes Unidos (EAU), con varias bases estadounidenses, ha sido otro de los países atacados por Irán. Según datos del Ministerio de Defensa de EAU, han interceptado dos centenares de misiles y casi 1400 drones desde el inicio de la ofensiva iraní. La mayoría de ellos, según estas fuentes, han sido destruidos y solo dos misiles balísticos iraníes han impactado en el país; otros 18 han caído al mar. Según las autoridades, cuatro personas (ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes) han muerto y 117 han resultado heridas.
El Ministerio de Defensa emiratí ha reafirmado "su disposición a hacer frente a cualquier amenaza y a enfrentarse con determinación a todo lo que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado”.
Catar
Catar ha sido otro de países del Golfo pérsico que ha recibido ataques de represalia iraníes por albergar en su territorio bases militares estadounidenses. Ya el pasado lunes el Ministerio de Defensa anunció haber derribado dos aviones SU-24 procedentes de Irán, así como haber interceptado "con éxito" siete misiles balísticos y cinco drones que "atacaban varias zonas del Estado". Las autoridades cataríes han reportados 16 heridos, según informa Al Jazzera.
Kuwait
De todos los países aliados de EE. UU., Kuwait ha sido uno de los peor parados, con seis muertos, entre ellos una niña, y decenas de heridos. Irán ha atacado centros y bases estadounidenses, la sede de la Institución Pública de la Seguridad Social (IPSS) y dos depósitos de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que causaron un gran incendio y daños materiales. Seis de los ocho soldados estadounidenses han muerto en suelo kuwaití.
Baréin
Irán también ha lanzado ataques contra Baréin por la presencia de varias bases militares estadounidenses en el país. El ministerio de Salud de Baréin ha informado de un muerto y unos 40 heridos, cuatro de ellos de gravedad,
Azerbaiyán
El Gobierno de Azerbaiyán, que en un principio se negó a permitir usar su territorio para operaciones contra Irán, acusó al régimen iraní de atacar con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país, y causar un muerto. "Como resultado del ataque, el aeropuerto resultó dañado y cuatro civiles resultaron heridos. Bakú condena enérgicamente este incidente; estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región", enfatizó el pasado martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán en un comunicado.
Sin embargo, Irán ha negado su implicación en el ataque y ha apuntado a la posible responsabilidad de Israel, al tiempo que ha prometido una investigación para esclarecer lo sucedido.
Irak
Irak, de mayoría chií, es uno de los países que más ha criticado los ataques contra Irán y ha llegado incluso a decretar tres días de luto nacional por el "martirio" de Jameneí. En estos 10 días de ataques, el territorio iraquí ha recibido también misiles y bombas de origen desconocido, que han afectado fundamentalmente emplazamientos de las milicias de la denominada Multitud Popular, una agrupación de grupos de distinto signo, pero en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.
Este sábado, la embajada de los EE.UU. en Bagdad, ubicada en la céntrica Zona Verde, un área fuertemente protegida donde se encuentran muchas embajadas, fue atacada con cohetes de origen desconocido que fueron repelidos por el sistema de defensa aérea. También se han reportado ataques con drones en una base estadounidense, situada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak.
Por su parte, las Fuerzas Armadas han lanzado varios ataques contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. Al menos un miembro de un partido opositor kurdo ha muerto en los ataques.
Jordania
Jordania ha registrado el lanzamiento de 60 misiles y 59 drones contra "instalaciones vitales" dentro de su territorio procedentes de Irán. Estos ataques han dejado 19 heridos que ya han sido dados de alta, todos a consecuencia de la caída de escombros o restos de los proyectiles tras ser interceptados. Las autoridades jordanas han condenado los ataques y han subrayado que han buscado, desde el inicio de la escalada, “evitar la guerra en la región por medios diplomáticos. La principal preocupación del Reino es preservar su seguridad y la de sus ciudadanos. Los ataques con misiles y drones que ha sufrido constituyen un ataque a su soberanía ", han insistido.
Omán
Omán ha informado de la muerte de una persona y varios heridos en un ataque con una lancha no tripulada contra un petrolero de bandera de Islas Marshall frente a sus costas.
Sri Lanka
El conflicto salpicó la semana pasada al lejano país índico de Sri Lanka. Un submarino estadounidense atacó con un torpedo a una fragata iraní cuando esta regresaba de un ejercicio en India. El incidente tuvo lugar en aguas internacionales del Océano Índico. El buque, con unos 180 marineros a bordo, acabó totalmente hundido y fueron recuperados 84 cadáveres. Los servicios de rescate ceilandeses acudieron al rescate y pudieron salvar la vida a 32 marineros, que ya han sido dados de alta.
Las autoridades de Sri Lanka han defendido que las operaciones de rescate fueron iniciadas de conformidad con sus obligaciones con el derecho Internacional y han subrayado que “no tienen la intención de apoyar a ninguna de las partes en este incidente”.
Chipre
La base británica de Akrotiri en la isla Chipre, el país más oriental de la UE, fue objeto de un ataque con un dron. Aunque el ataque no produjo víctimas, el incidente elevó la alerta de seguridad y puso de relieve la creciente exposición de Chipre, ya que se encuentra a menos de 250 kilómetros del Líbano.
En un principio, el Gobierno británico informó de que el proyectil era de producción iraní, aunque después confirmó que no procedía del régimen iraní.
Turquía
El Ejército de Turquía han anunciado que sistemas aéreos de la OTAN han neutralizado al menos dos misiles supuestamente disparados desde Irán. No se han registrado víctimas, pero Ankara han insistido en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país.
No obstante, Irán ha negado en todo momento que haya lanzado ataques contra Turquía.
