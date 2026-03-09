Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: Zein herrialdetan du eragina?
2026ko otsailaren 28a historiako liburuetan idatzita geratuko da akaso. Egun hartan, aurrez egindako mehatxuak betez, Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek (AEB) operazio militar bateratua abiarazi zuten Iranen aurka, eta Ali Khamenei bertako buruzagi gorena hil zuten. Arin erantzun zuen Iranek. 10 egunotan, aiatolen erregimenak Israeli eta AEBk Ekialde Hurbilean dituen base militarrei eraso die. Gatazka hainbat herrialdetara zabaldu da, besteak beste, Saudi Arabiara, Kuwaitera edo Arabiar Emirerri Batuetara. Oldarraldia Europako lurretara ere iritsi da, Ziprera. Libano ere, Hezbollah milizia xiitaren bitartez, gatazkan sartu zen, eta hainbat suziri jaurti zituen Israel iparraldean; Tel Avivek aire eraso zabala abiatu zuen orduan Libanoren kontra.
Honako hauek dira orain arte gerran nahasitako herrialdeak:
Iran
Netanyahuk eta Trumpek iragarri zuten bezala, erasoen helburua zen aiatolaren erregimena desagerraraztea —Ali Khamenei buruzagia otsailaren 28an bertan hil zuten—, eta horren instalazio militar eta nuklearrak suntsitzea. Israelgo Armadak egunero bonbardatu ditu Teheran hiriburua eta herrialdearen iparralde, mendebalde eta erdialdea. Erasoek helburu militarrak eta erregai-biltegiak suntsitu dituzte. Iranen arabera, ordea, azpiegitura zibilei ere eraso diete Israelek eta AEBk, eta aireportuak, eskolak, ospitaleak eta zibilen etxebizitzak izan dituzte jomuga. Irango Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, 1.255 pertsona hil dituzte, tartean 180 ume, eta 12.000 zauritu dituzte.
Erregimenak, orain Mojtaba Khameneiren agindupean, "etsaiari erantzun bortitza" emango diola agindu du, eta AEBri laguntza ematen dioten herrialdeak ohartarazi ditu. "Irakaspena atera behar dute", azpimarratu du Esmaeil Baqaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak.
Libano
Israelek eta AEBk Irani eraso egin eta bi egunera, Hezbollah milizia libanoarrak koheteak jaurti zituen Israel iparraldera. Ordutik, aireko eraso bortitzak egin ditu Tel Avivek Libanoren kontra: 394 pertsona hil ditu, tartean 83 haur, eta 1.130 zauritu, Rakan Nasreddine Osasun Publikoko ministroak zabaldutako datuen arabera.
Libanoko Gobernuak, Iranen eta Estatu Batuen interesen artean harrapatuta, harreman diplomatiko biziak abiatu gatazka geldiarazteko. Agintariek, kosta ahala kosta, suntsipen handiagoa saihestu nahi dute, oraindik aurreko gerraren ondoren berreraikuntzari ekiteko nazioarteko funtsak espero zituen herrialde batean. Libanoko Hizbula talde xiitak, bestalde, Israel iparraldean helburu militarren aurkako eraso mugatuak egiten jarraitzen du.
Israel
Zaila da jakitea zer gertatzen ari den Israelen. Ez da ezagutzen Iranek jomugan izan dituen leku zehatzak, Israelgo zentsura militarrak ez baitu argitaratzen uzten, bereziki azpiegitura kritikoak edo militarrak kaltetzen badituzte. Biktima kopuruari dagokionez, uste da dozena bat lagun hil direla eta 2.000 pertsona zauritu direla. Astelehen honetan, Israelek jakinarazi du Yehuden, Ben Gurion aireportutik gertu dagoen herrian, bi hildako eta zauritu kritiko bat izan direla jakinarazi du. Martxoaren 1ean bederatzi pertsona hil ziren misilekin egindako eraso batean Beit Shemesh herriko sinagogan, Jerusalemdik gertu. Egun bat lehenago, beste biktima baten berri eman zuten Tel Aviven, misil batek etxebizitza bloke batean jo zuelako.
Benjamin Netanyahu lehen ministroak iragarri du Israelek Iranen aurkako erasoaldiarekin jarraituko duela, "indar guztiarekin", eta erasoak "Ekialde Hurbilaren aurpegia aldatzen" ari direla defendatu du. Izan ere, Israel da erasoaldia luzatzeko interesik handiena duena, eskualdeko mapari behin betiko kolpea eman eta taula politikoa moldatu nahi baitu.
AEBetako Armadak ere, Israelekin lankidetzan gerra honetan, bajak izan ditu. Zortzi militar estatubatuar hil dira Iranek Kuwaiten eta Saudi Arabian egindako erasoen ondorioz.
Saudi Arabia
Saudi Arabiako agintariak duela astebete hasi ziren esaten dronak eta misilak airean atzematen ari zirela; hala ere, hasiera batean, Riadek ez zuen esan nor egon zitekeen eraso horien atzean.
Egoera igandean, martxoak 8, aldatu zen. Bi pertsona hil eta beste 12 zauritu ziren Al Jarj probintziako bizitegi-eremu batean, Saudi Arabiako hiriburuaren hego-ekialdean, jaurtigai militar batek jota.
Saudi Arabiako Atzerri Ministerioak astelehen honetan gaitzetsi zituen Iranek herrialdearen, Golkoko Lankidetza Kontseiluko kideen eta beste "nazio arabiar, islamiar eta lagunen" aurka egindako erasoak. Saudi Arabiako agintariek baieztatu dutenez, "euren segurtasuna eta subiranotasuna babesteko beharrezko neurri guztiak hartzeko eskubide osoa dute".
Arabiar Emirerri Batuak
Arabiar Emirerri Batuek hainbat base estatubatuar dituzte beren lurraldean, eta Iranek erasotako beste herrialdeetako bat izan da. Tokiko Defentsa Ministerioaren datuen arabera, ehunka misil eta ia 1.400 drone atzeman dituzte Irango erasoaldia hasi zenetik. Horietako gehienak, iturri horien arabera, suntsitu egin dituzte, eta Irango bi misil balistikok bakarrik jo dute herrialdean; beste 18 itsasora erori ei dira. Agintarien arabera, lau pertsona hil eta 117 zauritu dira erasootan.
Defentsa Ministerioak "edozein mehatxuri aurre egiteko eta Estatuaren segurtasuna ezegonkortzea helburu duen guztiari ausardiaz aurre egiteko" prest dagoela berretsi du.
Qatar
Qatar Irango errepresalia-erasoak jasan dituen Persiar Golkoko beste herrialdeetako bat da bere lurraldean base militar estatubatuarrak izateagatik. Joan den astelehenean, Defentsa Ministerioak iragarri zuen Irandik zetozen bi SU-24 hegazkin bota zituela, eta zazpi misil balistiko eta bost drone "arrakastaz" atzeman zituela. Qatarreko agintariek 16 zauritu zenbatu dituzte, Al Jazzera egunkariak jakitera eman duenez.
Kuwait
AEBren aliatu diren herrialde guztiak Kuwait izan da kaltetuenetako bat. Sei pertsona hil dira, tartean neska bat, eta dozenaka zauritu. Iranek AEBetako zentroei eta baseei, Gizarte Segurantzaren Erakunde Publikoaren egoitzari (IPSS) eta Kuwaiteko Nazioarteko Aireportuko bi erregai-biltegiri eraso egin die, sute handia eta kalte materialak eraginez. Gerra hasi denetik hildako zortzi soldadu estatubatuarretatik sei Kuwaiten hil dira.
Bahrain
Iranek ere erasoak egin ditu Bahrainen aurka, AEBeko zenbait base militar bertan daudelako. Bahraingo Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, hildako bat eta 40 zauritu inguru izan dira, horietako lau larri.
Azerbaijan
Azerbaijango Gobernuak, hasiera batean bere lurraldea Iranen aurkako operazioetarako erabiltzeari uko egin zionak, Irango erregimenari leporatu dio Najichevango aireportuari droneekin eraso egitea, herrialdearen hego-mendebaldean dagoen Irango mugatik 10 kilometrora, eta hildako bat eragitea. "Erasoaren ondorioz, aireportua kaltetu zen eta lau zibil zauritu ziren. Bakuk gogor gaitzetsi du gertakaria; ekintza horiek nazioarteko zuzenbidearen arauak eta printzipioak urratzen dituzte, eta eskualdean tentsioak areagotzen laguntzen dute", nabarmendu zuen Azerbaijango Kanpo Arazoetako Ministerioak joan den asteartean zabaldutako ohar batean.
Hala ere, Iranek ukatu egin du erasoan parte hartu izana, eta Israelen balizko erantzukizuna azpimarratu du. Aldi berean, gertatutakoa argitzeko ikerketa bat agindu du.
Irak
Irak, gehiengo xiita duena, Iranen aurkako erasoak gehien kritikatu dituen herrialdeetako bat da, eta Khameneiren "martirioagatik" hiru eguneko dolu nazionala ezarri du. Erasoek iraun duten egun hauetan, Irakek jatorri ezezaguneko misilak eta bonbak ere jaso ditu, eta horiek, batez ere, Herri Mobilizazioko Indarrak izeneko milizien kokaguneei eragin diete. Talde horiek askotarikoak dira, baina gehienak xiitak eta Iranen jarraitzaileak dira.
Larunbat honetan, AEBek Bagdaden duen enbaxadari eraso egin diote jatorri ezezaguneko suziriekin, baina aireko defentsa-sistemak horiek guztiak atzeman zituen. Halaber, Bagdadeko Nazioarteko Aireportutik gertu dagoen base estatubatuar batean droneekin egindako erasoen berri eman dute.
Bestalde, Indar Armatuek hainbat eraso egin dituzte talde kurduen posizioen aurka Irakeko Kurdistanen. Gutxienez oposizioko alderdi kurdu bateko kide bat hil da erasoetan.
Jordania
Iranek 60 misil eta 59 drone jaurti ditu Jordaniako "berebiziko instalazioen" aurka. Eraso horien ondorioz, 19 pertsona zauritu dira. Jordaniako agintariek gaitzetsi egin dituzte erasoak, eta, azpimarratu dutenez, eskalada hasi zenetik "gerra saihestu nahi izan dute eskualdean, baliabide diplomatikoak erabilita. Erresumaren kezka nagusia da bere segurtasuna eta herritarrena zaintzea”. “Misilekin eta droneekin jasan dituen erasoak bere subiranotasunaren aurkako erasoak dira", berretsi dute tokiko iturriek.
Oman
Omanek jakinarazi duenez, bere kostaldetik gertu, pertsona bat hil eta hainbat zauritu dira Marshall Uharteetako banderadun petrolio-ontzi baten aurka tripulaziorik gabeko txalupa batekin egindako erasoan.
Sri Lanka
Gatazkak Sri Lanka zipriztindu zuen joan den astean. Ameriketako Estatu Batuetako itsaspeko batek torpedo batekin eraso egin zion Irango fragata bati, Indiako ariketa batetik itzultzen ari zenean. Indiako Ozeanoko nazioarteko uretan gertatu zen erasoa. Ontziak 180 marinel inguru zituen, eta erabat hondoratuta amaitu zuen. 84 gorpu berreskuratu zituzten. Sri Lankako erreskate-zerbitzuak erreskatera joan ziren eta 32 marinel salbatu ahal izan zituzten.
Sri Lankako agintariek defendatu dute erreskate-operazioak Nazioarteko Zuzenbidearekin bat etorriz hasi zirela, eta azpimarratu dute ez dutela "gertakari honetan aldeei laguntzeko asmorik".
Zipre
Akrotiri base britainiarra Zipre uhartean dago, eta drone batekin eraso egin zioten. Ekintzak biktimarik eragin ez bazuen ere, gertakariak segurtasun-alerta areagotu zuen eta Zipreko esposizio gero eta handiagoa nabarmendu zuen, Libanotik 250 kilometro baino gutxiagora baitago.
Hasiera batean, Gobernu britainiarrak jakinarazi zuen jaurtigaia Irango ekoizpenekoa zela, baina ondoren baieztatu zuen ez zela Irango erregimenetik etorri.
Turkia
Turkiako Armadak iragarri du NATOren aireko sistemek gutxienez bi misil neutralizatu dituztela, ustez Irandik jaurti direnak. Ez da biktimarik izan, baina Ankarak berretsi du "beharrezko neurri guztiak" hartuko dituztela "zalantzarik gabe, lurraldeari eta aire-espazioari zuzendutako edozein mehatxuren aurka".
Hala ere, Iranek ukatu egin du Turkiaren aurkako erasorik egin duenik.
