Trump reitera sus amenazas a Cuba: "Podría ser una toma de control amistosa, o no"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que Cuba sufre "profundos problemas" a nivel humanitario y ha incidido en que la situación puede derivar "en una toma de control amistosa, o no" por parte del país norteamericano, en línea con sus amenazas de las últimas semanas contra la isla.
"Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas", ha afirmado el mandatario. "No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario", ha resaltado.
"Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás", ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.
Así, ha indicado que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está manteniendo contactos con las autoridades de Cuba, algo desmentido por La Habana, para intentar lograr un acuerdo.
Cuba ha visto reducido durante los últimos meses el abastecimiento de petróleo como consecuencia de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026. Posteriormente, Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondrá aranceles a todos aquellos países que vendan petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.
