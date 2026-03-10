EE. UU. - CUBA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump reitera sus amenazas a Cuba: "Podría ser una toma de control amistosa, o no"

El presidente estadounidense ha afirmado que no tienen energía, combustible, dinero en la isla y que "tienen profundos problemas a nivel humanitario".
Habana Cuba embajada Estados Unidos Europa Press
La embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trump: "Kubaren kontrol hartzea adiskidetsua izan liteke ala ez"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que Cuba sufre "profundos problemas" a nivel humanitario y ha incidido en que la situación puede derivar "en una toma de control amistosa, o no" por parte del país norteamericano, en línea con sus amenazas de las últimas semanas contra la isla.

"Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas", ha afirmado el mandatario. "No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario", ha resaltado.

"Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás", ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.

Así, ha indicado que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está manteniendo contactos con las autoridades de Cuba, algo desmentido por La Habana, para intentar lograr un acuerdo. 

Cuba ha visto reducido durante los últimos meses el abastecimiento de petróleo como consecuencia de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026. Posteriormente, Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondrá aranceles a todos aquellos países que vendan petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.

Titulares de Hoy Cuba Estados Unidos Donald Trump Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Escalada de la guerra contra Irán: ¿Cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?

La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 16 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 14 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.

martin izagirre
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Martín Izagirre, oficial de marina de un gasero bloqueado en Ormuz: "Escuchamos explosiones e incluso vemos misiles"

Martín Izagirre, de 26 años, es segundo oficial de un gasero que permanece atrapado en el golfo Pérsico desde el pasado 26 de febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene a miles de embarcaciones retenidas a ambos lados del paso marítimo. En declaraciones a ETB, Izagirre ha relatado cómo están viviendo la situación a bordo. La tripulación tiene claro que no se moverán hasta que existan garantías de seguridad.  

Paphos (Cyprus), 09/03/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Cyprus' president and Greece's prime minister at Paphos military airport, in Paphos, Cyprus, 09 March 2026, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean. (Chipre, Francia, Grecia) EFE/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL MAXPPP OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"

Esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y "una vez terminase la fase más crítica del conflicto". El jefe de Estado ha especificado que el plan tendría un "objetivo meramente pacífico de acompañamiento", y se trataría de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz. El G7, por su parte, ha decidido esperar y continuar analizando la situación antes de liberar las reservas de petróleo.

Cargar más
Publicidad
X