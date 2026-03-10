AEB - KUBA

Trump: "Kubaren kontrol hartzea adiskidetsua izan liteke ala ez"

AEBko presidenteak adierazi duenez, ez dute energiarik, erregairik eta dirurik uhartean eta arazo humanitario "sakonak" dituzte. 

Ameriketako Estatu Batuek Habanan duten enbaxada. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berriz mehatxu egin dio Kubari. Uhartearen kontrola hartzeko aukera mahai gainean jarri du presidente estatubatuarrak eta ez du baztertzen bere helburua modu adiskidetsuan lortzea. 

"Kontrol hartzea adiskidetsua izan liteke, ala ez. Ez du axola, esan bezala, erortzeko zorian daude", azpimarratu du. "Ez dute energiarik, dirurik. Arazo humanitario sakonak dituzte", gaineratu du. 

"Jada Venezuelak ez die energia, erregaia, petrolioa eta dirua bidaltzen. Sarbidea moztu diegu", azpimarratu du blokeoaren gogortzeari erreferentzia eginez.

Halaber, Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Kubako agintariekin harremanetan dagoela nabarmendu du presidente estatubatuarrak. 

Pasa den urtarrilean Ameriketako Estatu Batuek Nicolas Maduro Venezuelako presidentea atxilotu zutenetik petrolio eskasia dute Kuban, batez ere Venezuelatik jasotzen zutelako. Halaber, Trumpek muga-zergak ezartzearekin mehatxu egin die Kubari petrolioa saltzen dien herrialdeei

Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: Zein herrialdetan du eragina?

Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani egindako erasoaldi militarrak eta ondoren errepublika islamiarrak Ekialde Hurbileko 16 herrialderi eman zien erantzuna. Iranek 1.200 hildako eta 12.000 zauritu zenbatu ditu dagoeneko, eta Libanon 400 hildako baino gehiago izan dira. Persiako Golkoko 14 herrialdek Jameneiren erregimenaren erasoak salatu dituzte. Alde honetako hildakoen kopurua berrogeialdira iritsiko litzateke, zortzi soldadu estatubatuarrekin.
martin izagirre
Martin Izagirre, Ormuzen blokeatutako gas-ontzi bateko ofiziala: "Tentsioa oso handia da, eztandak entzuten ditugu"

Martin Izagirrek 26 urte ditu, gas-ontzi bateko bigarren ofiziala da egun eta, dagoeneko, 50 aldiz zeharkatu du Ormuzeko itsasartea. Otsailaren 26tik, bere ontzia Persiar Golkoan dago ainguratuta, Iraken parean. Iranen erasoengatik Ormuz itxi zenetik, itsasartea blokeatuta dago, eta milaka ontzi daude harrapatuta alde banatan. Izagirrek egoera nola bizitzen ari diren azaldu dio ETBri. 
Paphos (Cyprus), 09/03/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Cyprus' president and Greece's prime minister at Paphos military airport, in Paphos, Cyprus, 09 March 2026, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean. (Chipre, Francia, Grecia) EFE/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL MAXPPP OUT
Macron: "Ormuzko itsasartea pixkanaka irekitzeko defentsa-misio bat martxan dago"

Misio hori "herrialde europar eta ez europarrekin" egin beharko litzateke, "behin gatazkaren faserik kritikoena amaitutakoan". Estatuburuak zehaztu duenez, planak "laguntza helburu baketsua" izango luke, eta hainbat ontzi mota "eskoltatzea" izango litzateke bidea, "gasa eta petrolioa" berriro Ormuzetik igaro ahal izateko. Bestetik, G7 herrialdeek ez dute momentuz erreserban daukaten petrolioa askatuko, nahiz eta ez duten baztertzen etorkizunean erabaki hori hartzea. 

