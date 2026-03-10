Trump: "Kubaren kontrol hartzea adiskidetsua izan liteke ala ez"
AEBko presidenteak adierazi duenez, ez dute energiarik, erregairik eta dirurik uhartean eta arazo humanitario "sakonak" dituzte.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berriz mehatxu egin dio Kubari. Uhartearen kontrola hartzeko aukera mahai gainean jarri du presidente estatubatuarrak eta ez du baztertzen bere helburua modu adiskidetsuan lortzea.
"Kontrol hartzea adiskidetsua izan liteke, ala ez. Ez du axola, esan bezala, erortzeko zorian daude", azpimarratu du. "Ez dute energiarik, dirurik. Arazo humanitario sakonak dituzte", gaineratu du.
"Jada Venezuelak ez die energia, erregaia, petrolioa eta dirua bidaltzen. Sarbidea moztu diegu", azpimarratu du blokeoaren gogortzeari erreferentzia eginez.
Halaber, Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Kubako agintariekin harremanetan dagoela nabarmendu du presidente estatubatuarrak.
Pasa den urtarrilean Ameriketako Estatu Batuek Nicolas Maduro Venezuelako presidentea atxilotu zutenetik petrolio eskasia dute Kuban, batez ere Venezuelatik jasotzen zutelako. Halaber, Trumpek muga-zergak ezartzearekin mehatxu egin die Kubari petrolioa saltzen dien herrialdeei.
G7ko Energia ministroak gaur bilduko dira Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako krisia aztertzeko
AEBko, Kanadako, Japoniako, Frantziako, Italiako, Alemaniako eta Erresuma Batuko Energia ministroak modu birtualean bilduko dira astearte honetan, Irango gerrak eragindako hornidura-etenari buruz hitz egiteko eta petrolio erreserben balizko askapena eztabaidatzeko.
Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: Zein herrialdetan du eragina?
Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani egindako erasoaldi militarrak eta ondoren errepublika islamiarrak Ekialde Hurbileko 16 herrialderi eman zien erantzuna. Iranek 1.200 hildako eta 12.000 zauritu zenbatu ditu dagoeneko, eta Libanon 400 hildako baino gehiago izan dira. Persiako Golkoko 14 herrialdek Jameneiren erregimenaren erasoak salatu dituzte. Alde honetako hildakoen kopurua berrogeialdira iritsiko litzateke, zortzi soldadu estatubatuarrekin.
Trumpek dio Irango gerra "ia amaituta" dagoela
Halaber, buruzagi errepublikanoak ziurtatu du Ormuzeko itsasartea zabalik dagoela, eta ontziak hasi direla bertatik igarotzen. Pasabide horren kontrola hartzea aztertzen ari dela gaineratu du.
Persiar golkoa, erabat paralizatuta
Ekialde Hurbileko gerrak aurrera jarraitzen du, eta Iranek, oraingoz, ez du neke zantzurik ematen. Golkoko herrialdeak Israelen eta AEBren aliatu diren inguruko herrialdeen aurkako erasoekin jarraitzen du, krisi ekonomiko globala sortzeko helburuarekin.
Martin Izagirre, Ormuzen blokeatutako gas-ontzi bateko ofiziala: "Tentsioa oso handia da, eztandak entzuten ditugu"
Martin Izagirrek 26 urte ditu, gas-ontzi bateko bigarren ofiziala da egun eta, dagoeneko, 50 aldiz zeharkatu du Ormuzeko itsasartea. Otsailaren 26tik, bere ontzia Persiar Golkoan dago ainguratuta, Iraken parean. Iranen erasoengatik Ormuz itxi zenetik, itsasartea blokeatuta dago, eta milaka ontzi daude harrapatuta alde banatan. Izagirrek egoera nola bizitzen ari diren azaldu dio ETBri.
Macron: "Ormuzko itsasartea pixkanaka irekitzeko defentsa-misio bat martxan dago"
Misio hori "herrialde europar eta ez europarrekin" egin beharko litzateke, "behin gatazkaren faserik kritikoena amaitutakoan". Estatuburuak zehaztu duenez, planak "laguntza helburu baketsua" izango luke, eta hainbat ontzi mota "eskoltatzea" izango litzateke bidea, "gasa eta petrolioa" berriro Ormuzetik igaro ahal izateko. Bestetik, G7 herrialdeek ez dute momentuz erreserban daukaten petrolioa askatuko, nahiz eta ez duten baztertzen etorkizunean erabaki hori hartzea.
EBk ez du Mojtaba Khameneiren izendapenari buruzko iritzirik eman, eta Txinak eta Errusiak onartezintzat jo dute haren aurkako ezein eraso
Trumpek, berriz, azpimarratu du ez dagoela pozik hautuarekin. The New York Post egunkari estatubatuarrari egindako adierazpenetan, baieztatu du ez datorrela bat Adituen Batzordeak hartutako erabakiarekin. Edonola ere, ez du aurreratu buruzagi berria AEBren erasoaldiaren jomugan den ala ez.
Industria kimikoaren eta droga-trafikatzaileen arteko loturak baimentzea leporatu dio AEBk Txinari
Iaz 80.000 pertsona inguru hil ziren AEBn drogekin lotutako gaindosi eta intoxikazioengatik; horietako asko, kokaina eta metanfetamina fentaniloarekin nahastuta kontsumitzeagatik.
Israelek Iran eta Libanoren kontrako erasoan jarraitzen du, eta Teheran Golko osoan erantzuten ari da
Israelek iragarri du "eskala handiko" erasoa egingo duela Teheranen, eta Iranek Israeli eta AEBren baseeo eraso die Kuwaiten, Iraken, Arabiar Emirerri Batuetan, Qatarren eta Saudi Arabian.