EE. UU. asegura haber destruido 16 barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz
El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber destruido 16 barcos minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz en el marco de los ataques que mantiene contra Irán. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha informado de estas operaciones en un mensaje publicado en la red social X, acompañado de un vídeo que muestra distintos ataques contra embarcaciones, en su mayoría pequeñas lanchas amarradas en puertos.
Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que las fuerzas de su país habían destruido diez de estos barcos. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario señaló que las tropas habían “golpeado y destruido por completo 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas”, y añadió que habría más ataques.
Según el Centcom, los bombardeos de los últimos once días están “degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional”. El mando militar estadounidense sostiene además que Irán ha amenazado durante años la libertad de navegación en aguas clave para la seguridad y la prosperidad mundial.
El foco de la tensión se ha situado en el estrecho de Ormuz después de que varios medios, entre ellos CNN, citaran a fuentes de inteligencia estadounidenses que aseguran que Irán ha comenzado a colocar minas en la zona. Estas fuentes indican que por ahora se habrían desplegado solo algunas decenas, aunque Teherán aún tendría capacidad para colocar cientos más.
El estrecho de Ormuz es uno de los pasos energéticos más estratégicos del mundo, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo global, además de otros recursos minerales clave. La situación ha provocado inquietud en los mercados energéticos, especialmente después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar cualquier barco que cruzara el paso marítimo.
Las autoridades iraníes han negado inicialmente el cierre del estrecho, aunque posteriormente han señalado que es poco probable garantizar la seguridad en la zona en el actual contexto de tensión. Por el momento, no existe confirmación oficial de que las minas hayan sido desplegadas en la vía marítima.
Te puede interesar
Tensión en Bruselas por las palabras de Von der Leyen sobre un orden mundial que "ya no existe"
Fuentes comunitarias matizan que su discurso no tenía como objetivo enterrar el respeto a un sistema basado en las normas, sino destacar que, en un mundo cada más conflictivo, la UE no puede sólo acogerse a esas salvaguardas como única vía para defender sus intereses.
Undécimo día de guerra contra Irán: el "más intenso" y con las miradas puestas en Ormuz
Los bombardeos se han intensificado en Irán y el sur de Líbano, en un conflicto que deja ya más de 1250 fallecidos, la mayoría civiles. Por el momento, las partes se niegan a negociar, aunque China y Rusia piden una desescalada. Mientras, Trump ha afirmado que Irán podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retira.
Irán amenaza con pena de muerte a quienes colaboren con el enemigo
Irán ha advertido a medios y ciudadanos que la cooperación con el enemigo será castigada con la muerte y la confiscación de bienes, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel que deja ya más de 1200 personas muertas.
Trump reitera sus amenazas a Cuba: "Podría ser una toma de control amistosa, o no"
El presidente estadounidense ha afirmado que no tienen energía, combustible, dinero en la isla y que "tienen profundos problemas a nivel humanitario".
Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy para abordar la crisis por el conflicto de Oriente Próximo
Los ministros del ramo de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo.
Escalada de la guerra contra Irán: ¿cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?
La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 15 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 12 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.
Trump ve la guerra de Irán "prácticamente terminada"
Asimismo, el presidente republicano ha asegurado que el Estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero ha añadido que está "considerando tomar el control" de este paso marítimo vital para la economía global.
El Golfo Pérsico, paralizado
La guerra en Oriente Medio continúa e Irán, de momento, no da señales de fatiga. El país persa continúa con sus ataques a sus países vecinos aliados de Israel y EE. UU. con su objetivo de generar una crisis económica global.
Martín Izagirre, oficial de marina de un gasero bloqueado en Ormuz: "Escuchamos explosiones e incluso vemos misiles"
Martín Izagirre, de 26 años, es segundo oficial de un gasero que permanece atrapado en el golfo Pérsico desde el pasado 26 de febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene a miles de embarcaciones retenidas a ambos lados del paso marítimo. En declaraciones a ETB, Izagirre ha relatado cómo están viviendo la situación a bordo. La tripulación tiene claro que no se moverán hasta que existan garantías de seguridad.