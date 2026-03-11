CONFLICTO EN IRÁN
EE. UU. asegura haber destruido 16 barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

El Comando Central estadounidense ha difundido un vídeo con ataques contra embarcaciones iraníes y sostiene que la operación busca reducir la capacidad de Irán para amenazar la navegación en la zona.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: AEBren arabera, Ormuzeko itsasartean minak jartzen ari ziren 16 itsasontzi irandar suntsitu dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber destruido 16 barcos minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz en el marco de los ataques que mantiene contra Irán. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha informado de estas operaciones en un mensaje publicado en la red social X, acompañado de un vídeo que muestra distintos ataques contra embarcaciones, en su mayoría pequeñas lanchas amarradas en puertos.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que las fuerzas de su país habían destruido diez de estos barcos. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario señaló que las tropas habían “golpeado y destruido por completo 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas”, y añadió que habría más ataques.

Según el Centcom, los bombardeos de los últimos once días están “degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional”. El mando militar estadounidense sostiene además que Irán ha amenazado durante años la libertad de navegación en aguas clave para la seguridad y la prosperidad mundial.

El foco de la tensión se ha situado en el estrecho de Ormuz después de que varios medios, entre ellos CNN, citaran a fuentes de inteligencia estadounidenses que aseguran que Irán ha comenzado a colocar minas en la zona. Estas fuentes indican que por ahora se habrían desplegado solo algunas decenas, aunque Teherán aún tendría capacidad para colocar cientos más.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos energéticos más estratégicos del mundo, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo global, además de otros recursos minerales clave. La situación ha provocado inquietud en los mercados energéticos, especialmente después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar cualquier barco que cruzara el paso marítimo.

Las autoridades iraníes han negado inicialmente el cierre del estrecho, aunque posteriormente han señalado que es poco probable garantizar la seguridad en la zona en el actual contexto de tensión. Por el momento, no existe confirmación oficial de que las minas hayan sido desplegadas en la vía marítima.

