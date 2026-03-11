EE. UU. asegura haber destruido 16 barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

Según el Centcom, los bombardeos de los últimos once días están “degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional”. El mando militar estadounidense sostiene además que Irán ha amenazado durante años la libertad de navegación en aguas clave para la seguridad y la prosperidad mundial.

El foco de la tensión se ha situado en el estrecho de Ormuz después de que varios medios, entre ellos CNN, citaran a fuentes de inteligencia estadounidenses que aseguran que Irán ha comenzado a colocar minas en la zona. Estas fuentes indican que por ahora se habrían desplegado solo algunas decenas, aunque Teherán aún tendría capacidad para colocar cientos más.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos energéticos más estratégicos del mundo, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo global, además de otros recursos minerales clave. La situación ha provocado inquietud en los mercados energéticos, especialmente después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar cualquier barco que cruzara el paso marítimo.

Las autoridades iraníes han negado inicialmente el cierre del estrecho, aunque posteriormente han señalado que es poco probable garantizar la seguridad en la zona en el actual contexto de tensión. Por el momento, no existe confirmación oficial de que las minas hayan sido desplegadas en la vía marítima.