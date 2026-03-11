AEBren arabera, Ormuzeko itsasartean minak jartzen ari ziren 16 itsasontzi irandar suntsitu dituzte
AEBko Komando Zentralak bideo bat zabaldu du Irango ontzien aurkako erasoekin. Adierazi dutenez, operazioaren helburua da nabigazioa berriz martxan jartzea.
Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Armadak Irango 16 ontzi minatzaile suntsitu dituela ziurtatu du, Ormuzeko itsasartetik gertu, Iranen aurkako erasoen testuinguruan. AEBko Komando Zentralak (Centcom) operazio horien berri eman du X sare sozialean argitaratutako mezu batean, eta bideo bat zabaldu du, portuetan amarratutako txalupa txikien aurkako erasoak erakusten dituena.
Ordu batzuk lehenago, Donald Trump AEBko presidenteak adierazi du bere herrialdeko indarrek ontzi horietako hamar suntsitu dituztela. Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu batean, agintariak adierazi du tropek "10 ontzi eta/edo aktibo ez zeuden minak jartzen ari ziren ontziak suntsitu" zituztela, eta gaineratu du eraso gehiago izango direla.
Centcomen arabera, azken hamaika egunotako bonbardaketek "Irango erregimenak itsasoan boterea proiektatzeko eta nazioarteko itsas garraioari jazartzeko duen gaitasuna degradatzen ari dira". AEBko aginte militarraren arabera, gainera, Iranek hainbat urtez mehatxatu du nabigatzeko askatasuna, munduko segurtasunerako funtsezkoak diren uretan.
Tentsioaren fokua Ormuzeko itsasartean dago, hainbat hedabidek, tartean CNNk, Iran inguruan minak jartzen hasi dela dioten AEBetako inteligentzia iturriak aipatuta. Iturri horien arabera, oraingoz hamarnaka baino ez dira zabaldu, baina Teheranek ehunka gehiago jartzeko gaitasuna du oraindik.
Ormuzeko itsasartea munduko energia-pasabide estrategikoenetako bat da, eta bertatik igarotzen da petrolio globalaren % 20 inguru, funtsezko beste baliabide mineral batzuez gain. Egoerak kezka eragin du energia-merkatuetan, bereziki Irango Guardia Iraultzaileak itsas pasabidea zeharkatzen zuen edozein ontziri eraso egiteko mehatxua egin ondoren.
Hasiera batean, Irango agintariek ukatu egin dute itsasartea itxi izana, baina geroago adierazi dute ez dela posible segurtasuna bermatzea egungo tentsio-testuinguruan.
Mundua Ormuzera begira dagoen bitartean, gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon
Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzeko itsasartean eta, ez kentzekotan, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.
Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: zein herrialdetan du eragina?
Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani egindako erasoaldi militarrak eta ondoren errepublika islamiarrak Ekialde Hurbileko 15 herrialderi eman zien erantzuna. Iranek 1.200 hildako eta 12.000 zauritu zenbatu ditu dagoeneko, eta Libanon 400 hildako baino gehiago izan dira. Persiako golkoko 12 herrialdek Khameneiren erregimenaren erasoak salatu dituzte.
Persiar golkoa, erabat paralizatuta
Ekialde Hurbileko gerrak aurrera jarraitzen du, eta Iranek, oraingoz, ez du neke zantzurik ematen. Golkoko herrialdeak Israelen eta AEBren aliatu diren inguruko herrialdeen aurkako erasoekin jarraitzen du, krisi ekonomiko globala sortzeko helburuarekin.
Martin Izagirre, Ormuzen blokeatutako gas-ontzi bateko ofiziala: "Tentsioa oso handia da, eztandak entzuten ditugu"
Martin Izagirrek 26 urte ditu, gas-ontzi bateko bigarren ofiziala da egun eta, dagoeneko, 50 aldiz zeharkatu du Ormuzeko itsasartea. Otsailaren 26tik, bere ontzia Persiar golkoan dago ainguratuta, Iraken parean. Iranen erasoengatik Ormuz itxi zenetik, itsasartea blokeatuta dago, eta milaka ontzi daude harrapatuta alde bietan. Izagirrek egoera nola bizitzen ari diren azaldu dio ETBri.