Irán reivindica un ataque contra un “buque estadounidense” en el norte del Golfo pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra un "buque estadounidense" en el golfo Pérsico, en el marco de sus acciones contra embarcaciones en el área y el estrecho de Ormuz en plena guerra en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

En concreto, la Guardia Revolucionaria ha destacado que el Safesia, "uno de los activos del Ejército terrorista estadounidense", ha sido alcanzado en el norte del golfo Pérsico "tras no cumplir e ignorar" sus advertencias.

Así, ha recalcado que "los petroleros y buques que operan en la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz deben saber que esta inseguridad es resultado de la cruel agresión estadounidense en la región", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz.

Nuevos bombardeos en Líbano y Teherán

Líbano ha vuelto a registrar una serie de bombardeos la madrugada de este jueves, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá ha escalado sus ataques contra el norte del Estado judío, con un gran número de lanzamientos.

Israel ha continuado con sus bombardeos contra el territorio libanés, incluyendo un ataque que ha dejado al menos 8 muertos y 31 heridos en plena capital.

Por otra parte, el Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.