Irán reivindica un ataque contra un “buque estadounidense” en el norte del Golfo pérsico
Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Líbano y el Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra un "buque estadounidense" en el golfo Pérsico, en el marco de sus acciones contra embarcaciones en el área y el estrecho de Ormuz en plena guerra en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
En concreto, la Guardia Revolucionaria ha destacado que el Safesia, "uno de los activos del Ejército terrorista estadounidense", ha sido alcanzado en el norte del golfo Pérsico "tras no cumplir e ignorar" sus advertencias.
Así, ha recalcado que "los petroleros y buques que operan en la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz deben saber que esta inseguridad es resultado de la cruel agresión estadounidense en la región", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz.
Nuevos bombardeos en Líbano y Teherán
Líbano ha vuelto a registrar una serie de bombardeos la madrugada de este jueves, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá ha escalado sus ataques contra el norte del Estado judío, con un gran número de lanzamientos.
Israel ha continuado con sus bombardeos contra el territorio libanés, incluyendo un ataque que ha dejado al menos 8 muertos y 31 heridos en plena capital.
Por otra parte, el Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.
Te puede interesar
EE. UU. liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo
La decisión se ha anunciado antes de los últimos ataques a buques en el estrecho de Ormuz, que posteriormente han disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares.
Irán condiciona el fin de la guerra a indemnizaciones y garantías "firmes" de EE. UU. e Israel
El presidente Masud Pezeshkian ha reafirmado el "compromiso" de Teherán con la paz en la región.
Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.
Macron reconoce que no se dan la condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz
Sin embargo, insiste en que “debe organizarse” para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.
El brent cotiza estable en 88 dólares, antes de la liberación de reservas de petróleo
Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.
EE. UU. asegura haber destruido 16 barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz
El Comando Central estadounidense ha difundido un vídeo con ataques contra embarcaciones iraníes y sostiene que la operación busca reducir la capacidad de Irán para amenazar la navegación en la zona.
Tensión en Bruselas por las palabras de Von der Leyen sobre un orden mundial que "ya no existe"
Fuentes comunitarias matizan que su discurso no tenía como objetivo enterrar el respeto a un sistema basado en las normas, sino destacar que, en un mundo cada más conflictivo, la UE no puede sólo acogerse a esas salvaguardas como única vía para defender sus intereses.
Undécimo día de guerra contra Irán: el "más intenso" y con las miradas puestas en Ormuz
Los bombardeos se han intensificado en Irán y el sur de Líbano, en un conflicto que deja ya más de 1250 fallecidos, la mayoría civiles. Por el momento, las partes se niegan a negociar, aunque China y Rusia piden una desescalada. Mientras, Trump ha afirmado que Irán podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retira.
Irán amenaza con pena de muerte a quienes colaboren con el enemigo
Irán ha advertido a medios y ciudadanos que la cooperación con el enemigo será castigada con la muerte y la confiscación de bienes, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel que deja ya más de 1200 personas muertas.