EKIALDE HURBILEKO GERRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranek bere gain hartu du "ontzi estatubatuar" baten aurka Persiar golkoaren iparraldean egindako erasoa

Gainera, Iranek bi petrolio ontziri eta karga ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano bonbardatzen jarraitzen du eta azken orduetan erasoaldi berri bat iragarri du Teheranen dituen helburuen aurka. 

Golfo Pérsico Estrecho Ormuz Pertsiar Golkoa Ormuzko itsasartea

Persiar golkoa eta Ormuzko itsasartea, mapan. Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango Guardia Iraultzaileak bere gain hartu du Persiar golkoan dagoen "ontzi estatubatuar" baten aurka ostegun honetan egindako erasoa, Ekialde Hurbileko gerraren baitan inguru horretan eta Ormuzko itsasartean egiten ari den erasoen testuinguruan. 

Azaldu duenez, egindako ohartarazpenei erantzun ez eta Safesia ontziari eraso egin dio. Irango Guardia Iraultzailearen arabera, Marshall uharteetako bandera du, baina ontziaren jabea estatubatuarra da.

Halaber, Irango Guardia Iraultzaileak nabarmendu du Persiar golkoan eta Ormuzko itsasartean dabiltzan petrolio ontzi eta bestelako ontziek jakin behar dute segurtasun falta hori AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako erasoaldiaren ondorio dela. 

Gainera, azken orduetan Iranek bi petrolio ontziri eta karga ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu.

Israelek bonbardaketa gehiago egin ditu Libanon eta Iranen

Bien bitartean, Israelgo Armadak Libano eta Iranen aurka erasoak egiten jarraitzen du. 

Libanon, gutxienez 8 pertsona hil eta 31 zauritu dituzte ostegun honetan Beiruten aurka egindako eraso batean. Iranen aliatu den Hezbollah talde xiitak, berriz, kohete gehiago jaurti ditu Israelera. 

Bestalde, Israelek azken orduetan erasoaldi berri bat iragarri du Teheranen dituen helburuen aurka. 

Eguneko Titularrak Iran Ameriketako Estatu Batuak Israel Libano Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society (IRCS) are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Israel launched strikes on Iran on February 28, killing Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, after which Iran retaliated with strikes on Israel and Gulf states.,Image: 1081649874, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ircs / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 10/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon

Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzko itsasartean eta, kendu ezean, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.   

Gehiago ikusi
Publizitatea
X