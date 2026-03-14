EE. UU. bombardea la isla de Jark, pero Irán asegura que no ha dañado su infraestructura petrolífera
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia".
"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark", ha anunciado en Truth Social, donde ha asegurado que "por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla".
El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado en cambio con "reconsiderar" la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en "el paso libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, ha respondido que los ataques no han logrado su objetivo, y un portavoz de Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), según recoge la televisión estatal iraní, ha amenazado con ataques contra toda infraestructura petrolera de Oriente Próximo en la que participe cualquier empresa estadounidense.
"Toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con los Estados Unidos será destruida inmediatamente y convertida en cenizas", asegura el mensaje emitido "en respuesta a las declaraciones del presidente agresor y terrorista de Estados Unidos".
Fuentes iraníes han declarado que el ataque contra la isla de Jark no ha destruido ninguna infraestructura petrolera a pesar de que se han notificado alrededor de 15 explosiones en el enclave que habrían provocado una densa columna de humo, según recoge la agencia Fars.
De la misma manera, las autoridades del país persa han sostenido que las defensas de la isla ha sido reactivadas apenas una hora después de los bombardeos estadounidenses, lo que negaría la destrucción de los sistemas de defensa que ha adelantado Trump.
La isla de Jark, de apenas 24 kilómetros cuadrados de extensión, se ubica a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán, en el golfo Pérsico, y se erige como uno de los puntos estratégicos fundamentales para el comercio de petróleo de la república islámica, permitiendo la exportación del 90% del crudo iraní.
Nueva oleada de ataques de Irán
Las fuerzas iraníes han lanzado durante la noche una nueva oleada de bombardeos, nombrada como la 48 por las autoridades del país persa, contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico y contra varias zonas de Israel.
Según fuentes de la Guardia Revolucionaria de Irán recogidas por la agencia de noticias Fars, esta nueva ofensiva ha estado coordinada con el partido-milicia chií libanés Hezbolá en el norte de Israel. Asimismo, otros objetivos anunciados por Irán han sido bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak.
Por su parte, las defensas de Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí han tenido que hacer frente la llegada de drones y misiles sobre su territorio. Las autoridades de Dubái (EAU) han informado de un incidente causado por la caída de escombros de un edificio tras la interceptación de un ataque aéreo.
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Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.
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