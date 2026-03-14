EE. UU. bombardea la isla de Jark, pero Irán asegura que no ha dañado su infraestructura petrolífera

Irán, por su parte, ha respondido que los ataques no han logrado su objetivo, y un portavoz de Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), según recoge la televisión estatal iraní, ha amenazado con ataques contra toda infraestructura petrolera de Oriente Próximo en la que participe cualquier empresa estadounidense.



"Toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con los Estados Unidos será destruida inmediatamente y convertida en cenizas", asegura el mensaje emitido "en respuesta a las declaraciones del presidente agresor y terrorista de Estados Unidos".



Fuentes iraníes han declarado que el ataque contra la isla de Jark no ha destruido ninguna infraestructura petrolera a pesar de que se han notificado alrededor de 15 explosiones en el enclave que habrían provocado una densa columna de humo, según recoge la agencia Fars.



De la misma manera, las autoridades del país persa han sostenido que las defensas de la isla ha sido reactivadas apenas una hora después de los bombardeos estadounidenses, lo que negaría la destrucción de los sistemas de defensa que ha adelantado Trump.

La isla de Jark, de apenas 24 kilómetros cuadrados de extensión, se ubica a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán, en el golfo Pérsico, y se erige como uno de los puntos estratégicos fundamentales para el comercio de petróleo de la república islámica, permitiendo la exportación del 90% del crudo iraní.