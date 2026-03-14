AEBk Kharg uhartea bonbardatu du, baina Iranek ziurtatu du ez diola kalterik egin petrolio azpiegiturari
Teheranek base estatubatuarren aurkako erasoekin jarraitu du Persiar golkoko herrialdeetan, eta Israeli ere egin dio eraso.
Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, AEBko Armadak bonbardaketa bat egin du Irango Kharg uharte estrategikoaren kontra, baina ez dio bere petrolio azpiegiturari eraso egin, "duintasunagatik".
"Duela oso gutxi, nire agindupean, AEBko Aginte Zentralak (CENTCOM) Ekialde Hurbileko historiako bonbardaketarik gogorrenetako bat egin du, eta Irango harribitxiaren, Kharg uhartearen, helburu militar guztiak erabat suntsitu ditu", iragarri du Truth Socialen, "duintasunez, uharteko petrolio azpiegitura ez suntsitzea erabaki" duela gehitu aurretik.
Hala ere, AEBko presidenteak esan du berriro aztertuko duela petrolio industriaren aurkako erasoak egin ala ez, Ormuzeko itsasartearen egoerak bere horretan jarraitzen badu..
Iranek, bere aldetik, erantzun du erasoek ez dutela bere helburua lortu, eta Khatam al Anbiyako (KCHG) Kuartel Nagusi Zentraleko bozeramaile batek adierazi du AEBren parte hartzea duen petrolio azpiegitura orori eraso egingo diola Iranek.
"AEBko akzioak dituzten edo AEBrekin elkarlanean aritzen diren eskualdeko petrolio-konpainien petrolio, ekonomia eta energia azpiegitura guztia berehala suntsituko dugu eta errauts bihurtuko dugu", ziurtatu du.
Irango iturri ofizialetatik jakinarazi dutenez, Kharg uhartearen aurkako erasoak ez du petrolio azpiegiturarik suntsitu, nahiz eta 15 leherketa inguru izan diren.
Era berean, herrialde persiarreko agintariek adierazi dutenez, AEBren bonbardaketetatik ordubete eskasera martxan ziren uharteko defentsa sistemak, Trumpek esandakoaren kontra.
Kharg uhartea, 24 kilometro karratuko hedadura duena, Irango kostaldetik 25 kilometro hegoaldera dago, Persiar golkoan, eta funtsezko puntu estrategikoetako bat da islamiar errepublikako petrolio merkataritzarentzat, Irango petrolio gordinaren % 90aren esportazioa bertatik abiatzen baita.
Iranen beste eraso olde bat
Bien bitartean, Irango indarrek beste bonbardaketa olde bat egin dute gauean, AEBren baseak dituzten Pertsiar Golkoko herrialdeen eta Israelgo hainbat eremuren aurka.
Irango Guardia Iraultzaileak Fars albiste agentziaren bitartez zabaldutakoaren arabera, erasoaldi berri hau Libanoko Hezbola alderdi-milizia xiitarekin koordinatuta egin du Israelgo iparraldean.
Qatarren eta Iraken, berriz, Iranek AEBren base militarrei egin die eraso.
Qatarreko, Arabiar Emirerri Batuetako eta Saudi Arabiako defentsa sistemek aurre egin behar izan diote droneen eta misilen erasoari. Dubaiko agintariek jakinarazi dutenez, eraikin bateko hondakinak erori dira aireko eraso bat geldiarazi ostean.
Prezioen igoerari eutsi ahal izateko Errusiako petrolioa erosteko aldi baterako baimena eman du AEBk
Bestalde, Donald Trumpek ohartarazi du "su potentzia paregabea, munizio mugagabea eta denbora" dituela aurretik Iranek gidatzen duen "zabor zoroari" aurre egiteko.
700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan
Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbollahren "mehatxuari" aurre egiteko asmoz. "Bakea eta Segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du Israelek.
Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela azpimarratu du Irango buruzagi goren berriak
Ormuzko itsasartea blokeaturik jarraitu behar duela esan du Mojtaba Khameneik, "etsaiari presio egiteko", inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango indar armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik.
Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du
Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.
Iranek bere gain hartu du "AEBren ontzi" baten aurka Persiar golkoaren iparraldean egin den erasoa
Gainera, Iranek bi petrolio-ontziri eta karga-ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta azken orduetan iragarri beste erasoaldi bat abiatuko duela Teheranen dituen helburuen aurka.
AEBk 172 milioi upel aterako dituzte beren petrolio erreserba estrategikoetatik
Ormuzko itsasartetik igarotzen ari ziren itsasontzien aurkako azken erasoen ondotik, Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igo da.