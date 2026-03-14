EKIALDE HURBILA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk Kharg uhartea bonbardatu du, baina Iranek ziurtatu du ez diola kalterik egin petrolio azpiegiturari

Teheranek base estatubatuarren aurkako erasoekin jarraitu du Persiar golkoko herrialdeetan, eta Israeli ere egin dio eraso.

Kiryat Shmona (Israel), 13/03/2026.- An Israeli fighter jet flies over the Upper Galilee, near the Israeli-Lebanon border, 13 March 2026. The Israeli military stated it is conducting strikes across Lebanon targeting Hezbollah infrastructure and personnel. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/ATEF SAFADI
Israelgo gerra-hegazkina. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, AEBko Armadak bonbardaketa bat egin du Irango Kharg uharte estrategikoaren kontra, baina ez dio bere petrolio azpiegiturari eraso egin, "duintasunagatik".

"Duela oso gutxi, nire agindupean, AEBko Aginte Zentralak (CENTCOM) Ekialde Hurbileko historiako bonbardaketarik gogorrenetako bat egin du, eta Irango harribitxiaren, Kharg uhartearen, helburu militar guztiak erabat suntsitu ditu", iragarri du Truth Socialen, "duintasunez, uharteko petrolio azpiegitura ez suntsitzea erabaki" duela gehitu aurretik.

Hala ere, AEBko presidenteak esan du berriro aztertuko duela petrolio industriaren aurkako erasoak egin ala ez, Ormuzeko itsasartearen egoerak bere horretan jarraitzen badu..

Iranek, bere aldetik, erantzun du erasoek ez dutela bere helburua lortu, eta Khatam al Anbiyako (KCHG) Kuartel Nagusi Zentraleko bozeramaile batek adierazi du AEBren parte hartzea duen petrolio azpiegitura orori eraso egingo diola Iranek.

"AEBko akzioak dituzten edo AEBrekin elkarlanean aritzen diren eskualdeko petrolio-konpainien petrolio, ekonomia eta energia azpiegitura guztia berehala suntsituko dugu eta errauts bihurtuko dugu", ziurtatu du.

Irango iturri ofizialetatik jakinarazi dutenez, Kharg uhartearen aurkako erasoak ez du petrolio azpiegiturarik suntsitu, nahiz eta 15 leherketa inguru izan diren.

Era berean, herrialde persiarreko agintariek adierazi dutenez, AEBren bonbardaketetatik ordubete eskasera martxan ziren uharteko defentsa sistemak, Trumpek esandakoaren kontra.

Kharg uhartea, 24 kilometro karratuko hedadura duena, Irango kostaldetik 25 kilometro hegoaldera dago, Persiar golkoan, eta funtsezko puntu estrategikoetako bat da islamiar errepublikako petrolio merkataritzarentzat, Irango petrolio gordinaren % 90aren esportazioa bertatik abiatzen baita.

Iranen beste eraso olde bat

Bien bitartean, Irango indarrek beste bonbardaketa olde bat egin dute gauean, AEBren baseak dituzten Pertsiar Golkoko herrialdeen eta Israelgo hainbat eremuren aurka.
   
Irango Guardia Iraultzaileak Fars albiste agentziaren bitartez zabaldutakoaren arabera, erasoaldi berri hau Libanoko Hezbola alderdi-milizia xiitarekin koordinatuta egin du Israelgo iparraldean. 

Qatarren eta Iraken, berriz, Iranek AEBren base militarrei egin die eraso.

Qatarreko, Arabiar Emirerri Batuetako eta Saudi Arabiako defentsa sistemek aurre egin behar izan diote droneen eta misilen erasoari. Dubaiko agintariek jakinarazi dutenez, eraikin bateko hondakinak erori dira aireko eraso bat geldiarazi ostean.

Iran Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du

Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.

Publizitatea
X