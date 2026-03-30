Llega a Cuba el barco ruso que transporta petróleo

El barco AnatoluKolodkin, que transporta petróleo procedente de Rusia, ha llegado a Cuba, según ha informado la agencia de noticias Interfax.

EE. UU. tenía bloqueado el suministro de petróleo en Cuba y en la isla se está viviendo una grave crisis energética por ello. Sin embargo, durante las últimas horas, Trump ha asegurado que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso: "Tienen que sobrevivir".