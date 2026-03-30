CRISIS ENERGÉTICA
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Llega a Cuba el barco ruso que transporta petróleo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insinuó el domingo que levantaba el bloqueo: "Deben sobrevivir".

AME6394. LA HABANA (CUBA), 21/03/2026.- Personas caminan por una calle sin electricidad este sábado, en La Habana (Cuba). Cuba sufrió un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18.38 hora local (22.38 GMT), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Apagón en Cuba. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Petrolioa daraman itsasontzi errusiarra iritsi da Kubara
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Agencias | EITB

Última actualización

El barco AnatoluKolodkin, que transporta petróleo procedente de Rusia, ha llegado a Cuba, según ha informado la agencia de noticias Interfax.

EE. UU. tenía bloqueado el suministro de petróleo en Cuba y en la isla se está viviendo una grave crisis energética por ello. Sin embargo, durante las últimas horas, Trump ha asegurado que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso: "Tienen que sobrevivir".

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