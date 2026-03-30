KRISI ENERGETIKOA
Iritsi da Kubara petrolioa daraman Errusiako itsasontzia

Donald Trump AEBko presidenteak igandean iradoki zuen blokeoa kendu behar zuela: “Biziraun beharko dute”.

AME6394. LA HABANA (CUBA), 21/03/2026.- Personas caminan por una calle sin electricidad este sábado, en La Habana (Cuba). Cuba sufrió un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18.38 hora local (22.38 GMT), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Itzalaldia, Kuban. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Iritsi da Kubara Errusiatik petrolioa daraman Anatoly Kolodkin itsasontzia, Interfax albiste-agentziak jakitera eman duenez. 100.000 tona petrolio gordin daramatza, eta Donald Trump AEBko presidentearen baimenarekin iritsi da.

Izan ere, AEBk blokeatuta zuen petrolioaren hornidura Kuban, eta irlan ataka larrian daude argindar hornidura gabeziaren ondorioz. Baina azken orduetan Trumpek esan du ez zaiola axola petrolioa bertara iristea: “Biziraun beharko dute”.

Kuba pixkanaka berreskuratzen ari da, astebetean bigarren itzalaldi nazionala 24 orduz egin ondoren
Diaz-Canelek ziurtatu duenez, "Kubak eutsi egingo dio" AEBk zigor kolektibo" gisa erabiltzen duen "gerra ekonomiko basatiari"
Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
