MISIÓN A LA LUNA
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Artemis II emprende el viaje de regreso a la Tierra tras observar la cara oculta de la Luna

Tal y como estaba previsto, los cuatro astronautas a bordo —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— han afrontado esta pasada noche una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos mientras contemplaban la cara oculta de la Luna.
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

Última actualización

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han hecho historia tras sobrevolar la cara oculta de la Luna y batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970. 

En la madrugada de este martes han pasado por detrás de la Luna, el lado oculto del satélite que no se puede ver desde la Tierra, momento en el que han perdido las comunicaciones con la NASA por unos 40 minutos, algo que era previsible desde el comienzo de la misión.

La nave Orion ha perdido el contacto con la Tierra a las 00:44 horas (hora en Euskal Herria), y durante ese tiempo han realizado fotos y recopilado fotos del lado oculto de la Luna. A las 01:25 horas se han restablecido las comunicaciones. 

"Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra", ha señalado la astronauta Christina Koch tras recuperar la comunicación con la NASA. 

La tripulación integrada por cuatro astronautas —Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen— también se ha convertido en la más alejada de la Tierra superando los 400 000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y marcar un nuevo récord de 406 771 kilómetros, más que ninguna otra tripulación.

En el sexto día de misión, desde que despegara el pasado miércoles 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida), los cuatro astronautas han iniciado el viaje de regreso a la Tierra. La misión está previsto que termine el viernes con una zambullida en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).

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