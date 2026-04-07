Artemis II emprende el viaje de regreso a la Tierra tras observar la cara oculta de la Luna
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han hecho historia tras sobrevolar la cara oculta de la Luna y batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.
En la madrugada de este martes han pasado por detrás de la Luna, el lado oculto del satélite que no se puede ver desde la Tierra, momento en el que han perdido las comunicaciones con la NASA por unos 40 minutos, algo que era previsible desde el comienzo de la misión.
La nave Orion ha perdido el contacto con la Tierra a las 00:44 horas (hora en Euskal Herria), y durante ese tiempo han realizado fotos y recopilado fotos del lado oculto de la Luna. A las 01:25 horas se han restablecido las comunicaciones.
"Houston, os recibimos con la misma intensidad y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra", ha señalado la astronauta Christina Koch tras recuperar la comunicación con la NASA.
La tripulación integrada por cuatro astronautas —Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen— también se ha convertido en la más alejada de la Tierra superando los 400 000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y marcar un nuevo récord de 406 771 kilómetros, más que ninguna otra tripulación.
En el sexto día de misión, desde que despegara el pasado miércoles 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida), los cuatro astronautas han iniciado el viaje de regreso a la Tierra. La misión está previsto que termine el viernes con una zambullida en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).
Te puede interesar
La tripulación del Artemis II logra el récord de llegar al punto más lejano de la Tierra
Los cuatro astronautas a bordo han entrado este lunes en la órbita lunar y han comenzado el periodo de observación, marcando oficialmente el regreso del ser humano a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.
Irán rechaza la propuesta de alto el fuego de EE. UU. y pide el fin definitivo de la guerra
La República Islámica ha respondido a Estados Unidos, a través de Pakistán, con una contrapropuesta para poner fin al conflicto de manera definitiva en toda la región. Trump no la considera suficiente, y ha amenazado con arrasar con todo el país tras el ultimátum.
Irán negocia con Omán un “protocolo” para transitar por el estrecho de Ormuz
“El objetivo de estas conversaciones es examinar un protocolo y un procedimiento para el tránsito seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.
EE. UU., Irán y varios mediadores podrían estar debatiendo un posible alto el fuego de 45 días
Irán, por su parte, ha afirmado que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego
Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitarán permiso para salir del país más de tres meses
Según la nueva ley del servicio militar, que entró en vigor el 1 de enero, deberán solicitar una autorización al Ejército para salir del país cuando la estancia sea superior a tres meses. Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán ha explicado que "la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario".
Trump amplía hasta el martes el ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz
Ha alargado el plazo hasta el martes a las 20:00 del este de EE. UU., madrugada del miércoles en Teherán. Mientras tanto, se multiplican los muertos en Irán por los ataques estadounidenses e israelíes.
Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
La misión se encuentra a pocas horas de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.
Trump amenaza gravemente a Irán, pero anuncia que es "posible" alcanzar un acuerdo este mismo lunes
"Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", ha señalado. En caso de no llegar a un acuerdo, ha dicho estar "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo". El martes termina el últimatum puesto para abrir Ormuz.
Astronautas de la misión Artemis II ya han visto la cara oculta de la Luna
En la entrevista, que el periodista de NBC ha calificado como la realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se ha mostrado sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.