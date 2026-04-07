MISIOA ILARGIRA
Artemis II misioak Lurrera itzultzeko bidaia hasi du Ilargiaren aurpegi ezkutua behatu ondoren

Aurreikusita zegoen bezala, misioko lau astronautek —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen— Lurrarekin komunikazioa galdu dute 40 minutuz. Tarte horretan, satelitearen alde ezkutua behatu dute eta inoiz ikusi gabeko tokien argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte.

Agentziak | EITB

Artemis II misioko lau astronautek —Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover eta Jeremy Hansen— historia egin dute, Ilargiaren atzealdetik igaro eta gizakia Lurretik inoiz urrunen egon den tokira iritsita. 

Astearte goizaldean Ilargiaren atzealdetik igaro dira, Lurretik ikusi ezin den satelitearen alde ezkututik alegia. Aurreikusita zegoen bezala, Ilargiaren alde ilunetik igaro eta 40 minutuz NASArekin komunikazioa galdu dute Orion espaziontziko lau astronautek. Tarte horretan, inoiz ikusi gabeko lekuen argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte.

Zehazki, Euskal Herrian 00:44 zirenean galdu dute komunikazioa Lurrarekin, eta, tarte horretan, gizakiak inoiz ikusi gabeko lekuen argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte. 01:25ean berriro ere komunikazioa berreskuratu ahal izan dute. 

"Zoragarria da berriro Lurraren berri izatea", adierazi du Christina Koch astronautak NASArekin komunikazioa berreskuratu ondoren.

Halaber, Orion espaziontziak errekor berri bat ere ezarri du: sekula inork Lurretik harrapatu duen distantzia handienera iritsi da, Apolo 13 misioak 1970an ezarritako marka hautsita. Orduko hartan, 400.171 kilometroko distantziara iritsi ziren eta oraingoan 406.771 kilometroko marka jarri dute. 

Artemis II misioak Lurrera itzultzeko bidaia hasi du. Aurreikuspenen arabera, ostiralean amaituko dute bidaia, Ozeano Barean, San Diegoko (Kalifornia) kostaldearen parean.

