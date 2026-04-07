Artemis II misioak Lurrera itzultzeko bidaia hasi du Ilargiaren aurpegi ezkutua behatu ondoren
Aurreikusita zegoen bezala, misioko lau astronautek —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen— Lurrarekin komunikazioa galdu dute 40 minutuz. Tarte horretan, satelitearen alde ezkutua behatu dute eta inoiz ikusi gabeko tokien argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte.
Artemis II misioko lau astronautek —Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover eta Jeremy Hansen— historia egin dute, Ilargiaren atzealdetik igaro eta gizakia Lurretik inoiz urrunen egon den tokira iritsita.
Astearte goizaldean Ilargiaren atzealdetik igaro dira, Lurretik ikusi ezin den satelitearen alde ezkututik alegia. Aurreikusita zegoen bezala, Ilargiaren alde ilunetik igaro eta 40 minutuz NASArekin komunikazioa galdu dute Orion espaziontziko lau astronautek. Tarte horretan, inoiz ikusi gabeko lekuen argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte.
Zehazki, Euskal Herrian 00:44 zirenean galdu dute komunikazioa Lurrarekin, eta, tarte horretan, gizakiak inoiz ikusi gabeko lekuen argazki eta datuak bildu ahal izan dituzte. 01:25ean berriro ere komunikazioa berreskuratu ahal izan dute.
"Zoragarria da berriro Lurraren berri izatea", adierazi du Christina Koch astronautak NASArekin komunikazioa berreskuratu ondoren.
Halaber, Orion espaziontziak errekor berri bat ere ezarri du: sekula inork Lurretik harrapatu duen distantzia handienera iritsi da, Apolo 13 misioak 1970an ezarritako marka hautsita. Orduko hartan, 400.171 kilometroko distantziara iritsi ziren eta oraingoan 406.771 kilometroko marka jarri dute.
Artemis II misioak Lurrera itzultzeko bidaia hasi du. Aurreikuspenen arabera, ostiralean amaituko dute bidaia, Ozeano Barean, San Diegoko (Kalifornia) kostaldearen parean.
Zure interesekoa izan daiteke
Artemis II misioa: "Gizakia Lurretik inoiz urrunen egon den tokira iritsi gara"
Lau astronautak gaur sartu dira Ilargiaren orbitan, eta satelitearen alde ezkutua behatzen hasiko dira. Lehen irudiak erakusten hasi da NASA gaur.
Artemis II misioak Ilargiaren alderdi ezkutuari ateratako argazkia argitaratu dute
Misioa helmugara iristetik gertu dago, bost hamarkadatan lehenengo aldiz satelite naturalaren orbitara iristetik ordu gutxira, alegia.
Artemis II misioko astronautek ikusi dute dagoeneko Ilargiaren alderdi ezkutua
"Bart ikusi dugu lehen aldiz Ilargiaren alderdi ezkutua, eta ikusgarria izan da oso. Ikustean, Ilargia ez denaren nolabaiteko sentsazio bat sortu zaigu, ez baitu ikustera ohituta gauden Ilargiarekin zerikusirik", azaldu dute.