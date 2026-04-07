Trump: "Si no abren Ormuz, podemos destruir todo el país en una sola noche"
El plazo dado por Trump a Irán para la apertura del estrecho de Ormuz terminará cuando sean las 02:00 horas en Euskal Herria. El documento de 10 puntos que Irán ha propuesto mediante Pakistán para poner fin a la guerra "no es suficiente" para Trump. Irán asegura que las negociaciones no son compatibles con amenazas. Mientras tanto, Israel ha advertido a la ciudadanía iraní de que eviten montar en trenes "si no quieren arriesgar su vida".
A pocas horas para que termine el plazo que Donald Trump había dado a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense ha aumentado la presión afirmando que, de no abrirse el estrecho, “el país entero podría ser aniquilado en una noche, y eso podría suceder mañana por la noche”.
Y es que a Trump no le ha gustado el plan de paz presentado por Irán a través de Pakistán; un documento de 10 puntos que busca el cese definitivo de la guerra, rechazando de plano cualquier tregua temporal y que incluye el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.
Trump considera que el plan iraní es una propuesta “significativa” pero “no es suficientemente buena”. Sin embargo, cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y asegura que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla el ultimátum.
Si no hay un acuerdo de su agrado, Trump ha advertido que bombardeará todos los puentes del país y también las centrales eléctricas, acabarían con todo “en cuatro horas”, según afirma la Casa Blanca.
El domingo, Donald Trump aplazó su ultimátum exigiendo a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz, añadiendo 20 horas al plazo original de 10 días, y situando el plazo límite para este martes a las 20:00 horas (en la costa este de EE.UU.) (02:00 horas en Euskal Herria. Asegura que esta vez no retrasará el ultimátum y está por ver lo que hará en las próximas horas.
Pero el inquilino de la Casa Blanca va más allá, y justifica la acción militar diciendo que los iraníes “se enfadan” si no ven caer bombas; insiste en que están del lado de los iraníes que buscan la libertad: “El pueblo iraní, cuando no oye caer bombas, se enfada. Quieren oír bombas porque quieren ser libres. La única razón por la que no están saliendo a protestar, es porque se les informó de que si protestan, serán ejecutados de inmediato”, ha manifestado.
Por su parte, Teherán advierte que no negociará bajo "amenazas de crímenes de guerra". “La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra", ha asegurado en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
Trump no consigue que Irán se rinda y sigue con sus amenazas. Dice tener el mejor plan, aunque no lo desvela.
Advertencia israelí
Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido este martes una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán (18:00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrán su "vida en peligro".
"Advertencia urgente a todos los usuarios de trenes en Irán. Por su seguridad, no utilice los trenes en todo Irán desde este momento hasta las 21:00 hora de Irán", ha publicado la cuenta en X de las FDI en farsi este martes por la mañana.
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