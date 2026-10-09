El Nobel de la Paz a Pillay irrita a Trump y a Netanyahu
La decisión del Comité del Nobel de la Paz de otorgar el galardón de 2026 a la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay ha incomodado e irritado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha solido reclamar para sí ese premio, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ambos mandatarios han publicado duras críticas a la decisión en redes sociales, pero Estados Unidos ha ido más allá, sancionando a la Corte Penal Internacional (CPI), donde Pillay ejerció durante varios años.
Donald Trump no se ha pronunciado directamente sobre el premio a Pillay, pero ha compartido en la red Truth Social una publicación que critica duramente la decisión. En ella, un usuario llamado Schoenlaw afirma que el premio debería haber sido para el presidente y asegura que Comité Nobel ha quedado “irremediablemente desacreditado y ha degradado el otrora prestigioso Premio Nobel de la Paz”.
Trump, que ha solido reclamar el galardón para él en numerosas ocasiones aduciendo a que ha resuelto ocho guerras, volvió a insistir el pasado miércoles en que se merecía el premio, pero cuestionó que se lo fueran a dar: “Tienen fama de no otorgárselo a gente como yo", afirmó en una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval.
Este viernes, tras conocerse la decisión definitiva del Comité noruego, la primera reacción del gobierno de EE. UU. ha sido sancionar a la Corte Penal Internacional, institución en la que Pillay ejerció como jueza entre 2003 y 2008. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado que rechazan que se enjuicie a “militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional”.
"Ha perdido su brújula moral"
Las autoridades de Israel, país aliado de EE. UU., y, concretamente, su primer ministro Bejamin Netanyahu ha sido uno de los líderes investigados por el CPI, en relación a presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. En 2024 emitió una orden de arresto contra él y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Netanyahu tampoco está satisfecho con el Nobel de la Paz a Pillay, la jueza que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza, y ha hecho pública su disconformidad. El primer ministro ha criticado duramente al Comité Nobel acusándolo de haber “perdido su brújula moral”. Su oficina ha publicado un duro mensaje en la red X en la que afirma que “ha otorgado su máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío”.
El Nobel de la Paz a Pillay es un revés para Trump y Netanyahu porque su larga trayectoria trabajando contra los crímenes de guerra choca directamente con la posición de ambos líderes sobre la justicia internacional y la guerra en Gaza. De hecho, el Comité Nobel de la Paz ha destacado la “labor en favor de la paz y el derecho internacional" de Pillay al otorgarle el premio.
Al conocer la noticia, la jueza ha dedicado el premio a todos los supervivientes de crímenes de guerra y a los defensores de la justicia internacional. A continuación, ha bromeado con entregarle también el galardón físico a Trump, en referencia a lo que hizo la ganadora del año pasado, María Corina Machado. "Muchas gracias, si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump", ha dicho al llegar a una rueda de prensa en Alemania.