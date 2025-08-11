Avanza sin control el incendio de Carcastillo, sin riesgo para la población

El incendio forestal declarado enCarcastillo (Navarra) continúa activo y avanza sin control, aunque las autoridades han confirmado que no existe riesgo para la población.

Las condiciones meteorológicas han mejorado durante la noche, lo que ha hecho que los vecinos y vecinas de las localidades cercanas de Carcastillo y Murillo el Fruto puedan abrir las ventanas para ventilar las casas, algo que a última hora de anoche se desaconsejó por el humo.



Protección Civil seguirá monitorizando la situación y pide a la ciudadanía que esté atenta a las recomendaciones, que se irán transmitiendo también a los ayuntamientos.

Las llamas se originaron a las 21:42 horas del sábado en el llano de Larrate, en un pinar situado junto a la carretera hacia Figarol. Durante toda la noche han trabajado en la zona efectivos de los parques de bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, así como personal de la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales y del Guarderío Forestal de Medio Ambiente, con el apoyo de un bulldozer, la Unidad de Telecomunicaciones Tetra y agentes de la Policía Foral.

Ayer se activó la Situación Operativa 2 del Plan de Incendios Forestales de Navarra (INFONA). En las labores de extinción participan seis helicópteros (dos de ellos de la BRIF de Daroca, Zaragoza) y cuatro aviones, incluido uno de coordinación del Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), además de un hidroavión y dos aviones de carga en tierra.

Aunque en las cercanías hay campos ya cosechados, el Gobierno de Navarra señala que no existe riesgo de propagación hacia zonas habitadas y que los trabajos por tierra y aire han continuado durante la noche para intentar perimetrar el incendio con ayuda de medios aéreos.