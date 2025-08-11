SUTEA
Zarrakazteluko sutea kontrolik gabe doa aurrera, baina herritarrak salbu daude

Nafarroako Babes Zibilak eskatu du kaltetutako eremura ez hurbiltzeko. Eguraldiak hobera egin du, eta inguruko herrietako bizilagunek etxeetako leihoak ireki ditzakete, aireztatzeko.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zarrakaztelun (Nafarroa) piztutako baso-suteak aktibo jarraitzen du, eta kontrolik gabe egiten ari da aurrera. Halere, agintariek baieztatu dute herritarrak salbu daudela. 

Eguraldiak hobera egin du gauean, eta, ondorioz, Zarrakazteluko eta Murillo el Frutoko bizilagunek leihoak ireki ahal izan dituzte etxeak aireztatzeko. Bart, ordea, gomendatu zuten leihorik ez irekitzeko, kea arnasteko saihesteko.

Babes Zibilak egoera monitorizatzen jarraituko du, eta gomendioei adi egoteko eskatu die herritarrei. Udalen bitartez helaraziko zaizkie gomendioak.

Garrak larunbatean piztu ziren, 21:42an, Larrateko lautadan, Figarolerako errepidearen ondoan dagoen pinudian. Tafalla, Zangoza, Tutera, Azkoien, Cordovilla eta Lizarrako suhiltzaile-parkeetako langileek, Helitransporteko Baso-suteen Brigadako langileek eta Basozainek lan egin dute gau osoan, bulldozer baten, Tetra Telekomunikazio Unitatearen eta Foruzaingoko agenteen laguntzarekin.

Atzo Nafarroako Gobernuak Baso Suteen Planaren (INFONA) 2. Egoera Operatiboa aktibatu zuen. Sua itzaltzeko lanetan sei helikoptero (horietako bi Darocako BRIFekoak) eta lau hegazkin parte hartzen ari dira, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Espainiako Ministerioaren koordinazioko bat barne (MITECO), baita hidrohegazkin bat eta lurrean kargatzeko bi hegazkin ere.

Inguruetako soroetako uzta batuta dago, eta Nafarroako Gobernuak adierazi du ez dagoela sutea jendea bizi den lekuetara zabaltzeko arriskurik, eta lurrez eta airez egindako lanek gauez jarraitu dutela, aireko baliabideen laguntzarekin sutea inguratzen saiatzeko.

