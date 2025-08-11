Preocupa la posible llegada de tormentas secas al incendio de Carcastillo

El incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado sigue activo y “no se puede considerar controlado”, según ha explicado este lunes el sargento de Bomberos de Navarra, Jon Díez de Eure. En declaraciones a EITB, ha confirmado que “seguimos trabajando en las labores de control” y que actualmente “hay dos puntos calientes” sobre los que están actuando los medios aéreos.

Díez de Eure ha precisado que “no hay riesgo para la población” y que la noche ha permitido avanzar en las tareas de control: “Han mejorado las condiciones y hemos aprovechado para trabajar el perímetro, con trabajos que han dado sus frutos”. Pese a ello, ha advertido de que la previsión es seguir interviniendo “durante todo el día y toda la noche” con “bastante intensidad”.

En estos momentos, en el operativo participan ocho brigadas terrestres con vehículos autobomba y ocho medios aéreos, “sobre todo helicópteros”, que permanecerán en la zona durante toda la jornada.

La principal preocupación ahora es la previsión de tormentas secas para la tarde. “El riesgo es que caigan rayos y, si no llueve, podrían provocar nuevos focos”, ha explicado el sargento.

Además, ha alertado de otro fenómeno asociado: el reventón térmico, que genera vientos huracanados descendentes. “En caso de que afecte a un incendio, lo va a propagar en todas direcciones”, ha advertido.