Kezka nagusi Zarrakaztelun, arratsaldean ekaitz lehorrak botako dituelako sutearen inguruan

 Jon Diez de Eure Nafarroako suhiltzaileen sarjentuak EITBri azaldu dionez, Zarrakaztelun piztutako sutea "ezin da kontrolatutzat jo".

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Zarrakaztelun larunbat gauean piztutako suteak aktibo jarraitzen du, eta "ezin da kontrolatutzat jo", Jon Diez de Eure Nafarroako suhiltzaileen sarjentuak azaldu duenez. EiTBri egindako adierazpenetan, baieztatu du "kontrol lanetan" jarraitzen dutela eta gaur egun "bi puntu bero" daudela eta aire-baliabideak horiek kontrolatzeko ari direla lanean.

Diez de Eurek zehaztu duenez, "herritarrak salbu daude", eta gauak kontrol-lanetan aurrera egitea ahalbidetu du: "Egoerak hobera egin du, eta perimetroa lantzeko aprobetxatu dugu, lanak fruituak eman ditu". Hala eta guztiz ere, ohartarazi du aurreikuspena "egun eta gau" esku hartzen jarraitzea dela.

Une honetan, operatiboan lurreko zortzi brigada ari dira parte hartzen, autobonba ibilgailuekin, eta aireko zortzi baliabide, "batez ere helikopteroak". Egun osoa emango dute inguruan.

Kezka nagusia da arratsalderako ekaitz lehorrak joko duela. "Arriskua da tximistak botako dituela, eta euririk egiten ez badu, fokuak sor daitezke", azaldu du sarjentuak.

Gainera, horri lotutako beste fenomeno baten berri eman du: eztanda termikoa, beheranzko haize urakanatuak sortzen dituena. "Sute baten inguruan sortuz gero, norabide guztietan hedatuko da", ohartarazi du.

Nafarroa Suteak Gizartea

