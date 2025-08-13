Medio centenar de malienses que vive en las calles de Gasteiz espera poder tramitar su asilo
Un grupo de unas 50 personas refugiadas de Mali vive desde hace dos semanas en las calles de Gasteiz. Son solicitantes de asilo político que, mientras esperan una cita para poder iniciar los trámites, duermen donde pueden, sobre cartones o colchones improvisados, y sin un lugar fijo.
Se trata de una imagen que ya se vio hace unos meses en Donostia y que ahora se repite en la capital alavesa. El grupo, que permanece unido y organizado, ha entregado una lista de solicitudes en la comisaría de la Policía Nacional, pero admite que conseguir cita está siendo muy difícil.
La Asociación de Marfileños de Álava les está ayudando con los trámites, aunque reconoce que las entidades que trabajan con personas migrantes están desbordadas. Por ello, proponen habilitar algún centro cívico como refugio temporal mientras esperan la resolución de sus solicitudes.
Desde la Delegación del Gobierno aseguran que están haciendo todo lo posible para agilizar el proceso de asilo, aunque admiten que los plazos se alargan y que el mes de agosto complica aún más la gestión.
A pesar de la situación, los refugiados mantienen la esperanza de que pronto llegue la llamada que les permita iniciar oficialmente su proceso de protección internacional.
