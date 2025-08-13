Gasteizko kaleetan bizi diren berrogeita hamar bat maliar, asiloa noiz tramitatzeko zain
Maliko 50 bat asilo-eskatzaile kalean bizi dira, Arabako hiriburuan, izapideak hasteko hitzordua lortu bitartean. Arabako Bolikostarren Elkarteak aldi baterako bizitegi-irtenbideak eskatu ditu.
Maliko 50 bat errefuxiatuk osatutako talde bat Gasteizko kaleetan bizi da duela bi aste. Asilo politikoa eskatzen dute, eta, izapideak hasteko hitzordu baten zain dauden bitartean, ahal duten lekuan egiten dute lo, kartoi edo koltxoien gainean, leku finkorik gabe.
Irudi hori duela hilabete batzuk ikusi zen Donostian, eta orain errepikatu egiten da Arabako hiriburuan. Taldeak batuta eta antolatuta jarraitzen du, eta eskaeren zerrenda bat aurkeztu du Polizia Nazionalaren komisarian, baina hitzordua lortzea oso zaila izaten ari da.
Arabako Bolikostarren Elkartea laguntzen ari zaie izapideekin, baina onartu du migratzaileekin lan egiten duten erakundeak gainezka daudela, eta, horregatik, proposatu dute gizarte-etxeren bat aldi baterako aterpe gisa erabiltzea, eskaerak ebatzi zain dauden bitartean.
Gobernuaren Ordezkaritzak adierazi du ahal duten guztia egiten ari direla asilo-prozesua arintzeko, baina onartu dute epeak luzatu egiten direla eta abuztuak are gehiago zailtzen duela kudeaketa.
Egoera gorabehera, errefuxiatuek espero dute laster iritsiko dela nazioarteko babes-prozesua ofizialki hasteko aukera emango dien deia.
