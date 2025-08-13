INCENDIOS
Varios peligrosos fuegos siguen descontrolados en España

Varios incendios en diferentes puntos de España.
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los bomberos afrontan este miércoles una nueva jornada de incendios con el foco puesto, sobre todo, en las provincias de Ourense y Zamora, que el fuego ha obligado a desalojar de sus casas a miles de personas.

