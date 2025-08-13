SUTEAK
Arrisku handiko baso-sute askok kontrolik gabe jarraitzen dute Espainian

18:00 - 20:00
Hainbat sute Espainiako hainbat tokitan.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka baso-sutek Espainiako hainbat puntu astintzen jarraitzen dute, eta dagoeneko milaka hektarea kiskali dituzte. Suhiltzaileak sute-egun berri bati aurre egiten ari dira asteazken honetan, eta foku nagusiak Ourensen, Leonen eta Zamoran daude. 

Espainia Suteak Gizartea

