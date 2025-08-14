Bizkaia
La Amatxu de Begoña surca la ría desde Santurtzi a Bilbao en la que es la quinta edición de esta procesión

Procesión marítima desde Santurtzi a Bilbao de la Amatxu de Begoña
18:00 - 20:00
Santurtzi, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Begoñako Amatxuk itsasadarra zeharkatu du Santurtzitik Bilbora, prozesio honen bosgarren edizioa izanik

Última actualización

La amatxu de Begoña está ya a la catedral de Santiago tras llegar al pantalán del ayuntamiento de Bilbao en una procesión por la ría que ha partido de Santurtzi. La virgen peregrina, que así se llama a esta copia, ya que la imagen original se guarda en el santuario de Begoña, ha ido escoltada por otras embarcaciones en las que viajaban más de doscientas personas.

