Begoñako Ama itsas prozesioan eraman dute Santurtzitik Bilbora

Procesión marítima desde Santurtzi a Bilbao de la Amatxu de Begoña
18:00 - 20:00
Santurtzi, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Begoñako Ama Santiagoko katedralean dago jada, Santurtzitik abiatu den itsas prozesio batean Bilbora iritsi ondoren. Berrehun pertsona baino gehiago zihoazen beste ontzi batzuek lagunduta joan da Begoñako Ama bide osoan.

Santurtzi Bilbo Gizartea

