El barco de rescate Aita Mari ha localizado este viernes cuatro embarcaciones en las proximidades de la isla de Mallorca, dos de ellas abandonadas y rescatadas por la Guardia Civil, tan solo unas horas después de iniciar su misión 16.

Las otras dos embarcaciones navegaban con personas a bordo: una de ellas transportaba 15 migrantes, incluyendo cinco niños y niñas y tres mujeres; la otra, 30 personas, entre ellas siete menores. Procedentes de Argelia, la mayoría de los ocupantes son originarios del África Subsahariana.

El equipo del Aita Mari ha prestado asistencia humanitaria básica a estas personas a bordo, proporcionándoles agua, barritas energéticas y chalecos salvavidas. Actualmente, el buque permanece junto a las embarcaciones, a la espera de que las autoridades procedan al rescate de los migrantes.

La tripulación zarpó ayer, jueves, desde el puerto de Castellón rumbo a Siracusa para llevar a cabo su misión en el Mediterráneo Central.

Desde la organización que gestiona el Aita Mari se denuncia que esta nueva misión coincide con la entrada en vigor del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una legislación que, según critican, "institucionaliza las devoluciones exprés, la detención sistemática, y la externalización del control migratorio, incluso hacia países donde se violan de forma sistemática los derechos humanos".

En este contexto, el capitán del Aita Mari ha subrayado la urgencia de mantener su presencia en el Mediterráneo Central, especialmente ante los recientes naufragios en la costa de Lampedusa, donde varias decenas de personas han perdido la vida. Además, denuncia que los denominados guardacostas libios siguen interceptando embarcaciones para devolver a los migrantes a Libia, donde sufren torturas y extorsiones.