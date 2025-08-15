'Aita Mari' ontziak migratzaileak zeramatzaten bi ontzi lagundu ditu, Mediterraneo erdialdera abiatu eta ordu gutxira
Horietako batek 15 migratzaile zeramatzan, tartean bost haur eta hiru emakume; besteak, 30 pertsona, horien artean zazpi adingabe. Aljeriatik iritsitakoak, bidaiari gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikakoak dira.
Aita Mari erreskate ontzi humanitarioak lau ontzi topatu ditu ostiral honetan Mallorcatik gertu, horietako bi abandonatuta eta Guardia Zibilak erreskatatuta, 16. misioari ekin eta ordu gutxira.
Beste bi ontzietan migratzaileak zeuden: horietako batek 15 pertsona zeramatzan, tartean bost haur eta hiru emakume; besteak, 30 pertsona, horien artean zazpi adingabe. Aljeriatik iritsitakoak, bidaiari gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikakoak dira.
Aita Marik oinarrizko laguntza humanitarioa eskaini die migratzaileei: ura, barratxo energetikoak eta salbamendu-txalekoak. Uneotan, Aita Mari migratzaileen ontzien ondoan dago, agintariek pertsona horiek erreskatatu arte.
Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak kudeatutako ontzia ostegun gauean abiatu zen Castelloko portutik Sirakusara, Mediterraneo erdialdean.
Erakundeak salatu duenez, misio berri hori bat dator Migrazioari eta Asiloari buruzko Europako Itun Berria indarrean sartzearekin. Lege horrek, kritikatu dutenez, "irtenbide duinak eskaini beharrean, espres itzulketak, atxiloketa sistematikoa eta migrazio-kontrolaren kanporatzea instituzionalizatzen ditu giza eskubideak sistematikoki urratzen dituzten herrialdeetara".
Testuinguru horretan, Aita Mari ontziko kapitainak azpimarratu du premiazkoa dela Mediterraneo erdialdean egotea, batez ere Lampedusako kostaldean dozenaka pertsona hil baitira berriki. Gainera, salatu du Libiako kostazainek ontziak atzematen jarraitzen dituztela migratzaileak Libiara itzultzeko, eta han torturak eta estortsioak jasaten dituztela.
'Aita Mari' ontziko kapitaina
Mediterraneoak ibilbide hilgarria izaten jarraitzen du, eta, laguntza emateaz gain, funtsezkoa da itsasoan gertatzen dena zabaltzea
Gizarteari buruzko albiste gehiago
40 gradutik gorako tenperaturak, Euskal Herriko hainbat herritan
Euskalmetek Zornotzan duen estazioan 41,6 ºC neurtu dituzte, Iurretakoan 41,5 eta Bilboko Zorrotza auzokoak, berriz, 40,8. Gipuzkoan, aldiz, termometroak 40,6 gradura iritsi dira Arrasaten. Araban eta Nafarroan ere, termometroak 40 ºC-tik gertu ibili dira.
Lodosako langile bat hil da Bartzelonako Ebroko lantegian
Langilea asteartean hil zen, eta enpresak "doluminak" helarazi dizkie haren senide eta lagunei. Lodosa Kirol Elkarteak ere doluminak eman dizkie haren ingurukoei, elkarteko jokalari ohia baitzen.
Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
Lasierra Erriberagoitian (Araba) artadiz inguratutako herri bat da, dozena bat biztanlekoa. Orain dela bi urte, hiru hektareako segurtasun perimetroa egin zuten. Aldundiaren dirulaguntzarekin, astebetez zortzi langilek basoa garbitu zuten. Lan horiek mantentzeko, ordea, ganadua eta artzainak beharrezkoak direla adierazi dute herritarrek.
Juan Mari Aburtok Aste Nagusi zirraragarri, aske eta seguru baten alde egin du
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok herritarrek Aste Nagusiaz askatasun eta segurtasun giroan gozatzea nahi du. Horren arabera, Jai Batzordea ikuspuntu ezberdinak batzeaz arduratzen da, "munduko jairik onenak" izateko. Gainera, errespetua eta bizikidetza eskatu ditu, Aste Nagusiaz harmonian gozatzeko.
Ostiral epela Euskal Herrian, 45 ºC inguruko tenperaturekin
Bero itogarriak ez du etenik emango asteburuan. Hala ere, alerta laranjak Arabara eta Nafarroara mugatuko dira.
Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zen gizon bat hil da
Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.
Juan Mari Aburtok ohorezko aurreskua dantzatu du aurten ere
Urtero bezala, Bilboko alkateak ohorezko aurreskua dantzatu du Begoñako Ama Birjinaren egunean. Beroa handia izan bada ere, alkateak ez du hutsik egin nahi izan.
Sei egunez aktibo egon den Zarrakazteluko baso-sutea, itzalita
Astelehenera arte ez zen lortu asteazkenean kontrolpean izan zuten sua inguratzea eta egonkortzea. Nafarroan sute-arriskua oso handia edo muturrekoa da oraindik.
Asteazkenetik desagertuta zegoen gizon baten gorpua aurkitu dute Legazpin
07:00ak baino lehentxeago, Legazpin gorpu bat agertu dela jakin du Ertzaintzak. Deba Urolako ertzain-etxeko agenteak eta mediku bat bertaratu dira, eta hilda zegoela baieztatu dute. EITBk jakin duenez, hilketa bat izan daiteke.