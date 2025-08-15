MIGRATZAILEEN ERRESKATEA
'Aita Mari' ontziak migratzaileak zeramatzaten bi ontzi lagundu ditu, Mediterraneo erdialdera abiatu eta ordu gutxira

Horietako batek 15 migratzaile zeramatzan, tartean bost haur eta hiru emakume; besteak, 30 pertsona, horien artean zazpi adingabe. Aljeriatik iritsitakoak, bidaiari gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikakoak dira.

Aita Mari erreskate ontzi humanitarioak lau ontzi topatu ditu ostiral honetan Mallorcatik gertu, horietako bi abandonatuta eta Guardia Zibilak erreskatatuta, 16. misioari ekin eta ordu gutxira. 

Beste bi ontzietan migratzaileak zeuden: horietako batek 15 pertsona zeramatzan, tartean bost haur eta hiru emakume; besteak, 30 pertsona, horien artean zazpi adingabe. Aljeriatik iritsitakoak, bidaiari gehienak Saharaz hegoaldeko Afrikakoak dira.

Aita Marik oinarrizko laguntza humanitarioa eskaini die migratzaileei: ura, barratxo energetikoak eta salbamendu-txalekoak. Uneotan, Aita Mari migratzaileen ontzien ondoan dago, agintariek pertsona horiek erreskatatu arte.

Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak kudeatutako ontzia ostegun gauean abiatu zen Castelloko portutik Sirakusara, Mediterraneo erdialdean.

Erakundeak salatu duenez, misio berri hori bat dator Migrazioari eta Asiloari buruzko Europako Itun Berria indarrean sartzearekin. Lege horrek, kritikatu dutenez, "irtenbide duinak eskaini beharrean, espres itzulketak, atxiloketa sistematikoa eta migrazio-kontrolaren kanporatzea instituzionalizatzen ditu giza eskubideak sistematikoki urratzen dituzten herrialdeetara".

Testuinguru horretan, Aita Mari ontziko kapitainak azpimarratu du premiazkoa dela Mediterraneo erdialdean egotea, batez ere Lampedusako kostaldean dozenaka pertsona hil baitira berriki. Gainera, salatu du Libiako kostazainek ontziak atzematen jarraitzen dituztela migratzaileak Libiara itzultzeko, eta han torturak eta estortsioak jasaten dituztela.

'Aita Mari' ontziko kapitaina

Mediterraneoak ibilbide hilgarria izaten jarraitzen du, eta, laguntza emateaz gain, funtsezkoa da itsasoan gertatzen dena zabaltzea

