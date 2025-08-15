El alga asiática que invade Cantabria llega a las playas de Bizkaia
El alga asiática que en los últimos días ha invadido varias playas de Cantabria, ha llegado ya a la playa de Muskiz, en Bizkaia. Aunque en principio no es nociva, su rápida expansión por el mar Cantábrico está relacionada con la elevada temperatura del agua en esta época del año.
En Cantabria, el Gobierno autonómico inició el pasado viernes una campaña de retirada de este alga, y en apenas tres días se han recogido 1.620 toneladas, que se han depositado en una parcela municipal para su tratamiento y conversión en compost.
En Muskiz, bañistas y vecinos han mostrado su malestar por la acumulación de algas en la orilla, que dificulta el baño y altera la imagen habitual de la playa. La preocupación radica en que esta especie invasora pueda asentarse en más arenales del litoral vasco si las condiciones del mar se mantienen.
Más información en este vídeo:
