IZURRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kantabria inbaditu duen alga asiarra Bizkaiko hondartzetara iritsi da

Itsasoaren tenperaturak gora egin du eta horrek lagundu du hori gurera hel dadin; Bizkaiko kostaldean ere agertzen hasi da, eta kezka eragin du bainua hartzera joan direnen artean.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotan Kantabriako hainbat hondartza inbaditu dituen alga asiarra Muskizko hondartzara (Bizkaia) iritsi da dagoeneko. Ez da kaltegarria, eta Kantauri itsasoan izan duen hedapen azkarra urte sasoi honetako uraren tenperatura altuarekin lotuta dago.

Kantabriako Gobernuak alga hori kentzeko kanpaina hasi zuen ostiralean, eta hiru egun eskasetan 1.620 tona bildu zituzten. Udalaren lursail batean utzi dituzte, tratatu eta konpost bihurtzeko.

Muskizen, bainulariak eta herritarrak haserre agertu dira itsasertzean algak pilatu direlako, bainua hartzea zailtzen duelako eta hondartzaren ohiko irudia aldatzen duelako. Kezkatuta daude espezie inbaditzaile hori euskal kostaldeko hondartza gehiagotara hel daitekeelako.

Informazio gehiago, bideo honetan:

Muskiz Arrigunaga hondartza Ereaga hondartza Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu