La ola de incendios en España une a agricultores y ecologistas: "Un fuego se apaga en invierno con limpiezas de montes"

Desde Greenpeace, han defendido que con una inversión de 1000 millones de euros al año en prevención de incendios España podría ahorrarse 99 000 millones de euros en extinción. De acuerdo con la ONG, esta cantidad permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal o a casi una quinta parte de España.

En la misma línea, Fundación Global Nature ha defendido que existen prácticas que cada vez están siendo más reconocidas como una herramienta crucial para evitar los incendios y restaurar los ecosistemas: la ganadería extensiva y el pastoreo.



Temporada de tormentas secas

La investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC), Cristina Santín, ha hecho referencia a los cambios que ha experimentado el paisaje en España y ha señalado que si bien el país "es más verde que nunca", con el cambio climático está habiendo "más momentos de sequedad y calor", lo que constituye "una combinación para los incendios".



A esto se le añade el hecho de que España está en época de tormentas secas, que son tormentas eléctricas sin lluvias, pero con descargas de rayos al suelos o a los árboles, como ha explicado a Europa Press, al tiempo que ha apuntado al factor humano, donde los incendios pueden tener su inicio en accidentes o negligencias o pueden ser directamente provocados.



Balance hasta el día de hoy

Al margen de las pérdidas naturales -entre otras, la del paraje de Las Médulas, Patrimonio de La Humanidad-, esta ola de incendios también deja varios heridos y muertos: por ahora, un hombre de unos 55 años que trabajaba en una hípica en la urbanización Soto de Viñuelas, en Tres Cantos (Comunidad de Madrid); y otros dos, de 36 y 37 años respectivamente, que ayudaban en las labores de extinción del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Las comunidades autónomas más afectadas por los fuegos son, por el momento, Castilla y Galicia (en concreto, en Ourense).