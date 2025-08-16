Espainiako sute-boladak nekazariak eta ekologistak batu ditu: "Sua neguan itzaltzen da mendiak garbituta"
Suteak prebenitzeko eta itzaltzeko operatiboen profesionalizaziorik eza eta prekarizazioa dira hainbat eragilek aipatutako beste faktore batzuk.
Abuztu honetan Espainian izaten ari den sute-boladak milaka hektarea erre eta hustu ditu. Horren aurrean, suhiltzaileek eta baso-agenteek sektorearen "prekarizazioa" salatu dute, eta nekazariek eta ekologistek, berriz, prebentzio handiagoa eskatu dute.
Horrela, UGT eta CSIF sindikatuetako arduradunek Europa Press agentziari egindako adierazpenetan, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko operatiboen profesionalizaziorik eza eta prekarizazioa deitoratu dituzte. Ildo horretan esan dutenez, oraindik ez dago autonomia-erkidegorik baso-suhiltzaileen oinarrizko Legea aplikatzeko beharrezko izapideak egiten (lege hori 2024ko azaroan sinatu zuten, eta horretara egokitzeko urtebeteko aldi iragankorra eskaintzen zuen).
Horren harian, bai Ekologistak Martxan taldeak, bai SEO/BirdLife Espainiako Ornitologia Elkarteak, lan-baldintza duinak eskatu dituzte suteak itzaltzen dituzten langileentzat, eta hainbat neurri proposatu dituzte suteak saihesteko. Neurri horien artean, baso-masak kudeatzeko eredu bat dago, "nekazaritza eta basogintzako mosaiko bat" sortzen duena, eta hori posible da "oraindik bizirik dagoen landa-mundua dagoen eskualdeetan".
Greenpeacek zabaldu duenez, urtean 1.000 milioi euroko inbertsioa eginez gero, Espainiak 95.000 milioi euro aurrez ditzake sua itzaltzeko lanetan. Horren arabera, diru horrek 9,9 milioi hektarea kudeatu eta salbatuko lituzke, Portugalen edo Espainiaren ia bosten baten antzeko azalera.
Ildo beretik, Global Nature Fundazioak defendatu du badirela zenbait praktika, gero eta ezagunagoak, suteak saihesteko eta ekosistemak lehengoratzeko: abeltzaintza estentsiboa eta artzaintza.
Ekaitz lehorren denboraldia
Cristina Santín Biodibertsitatearen Ikerketarako Institutu Mistoko (IMIB-CSIC) ikertzaileak paisaiak Espainian izan dituen aldaketak aipatu ditu, eta herrialdea "inoiz baino berdeagoa" bada ere, klima-aldaketa dela-eta "lehorte eta beroaldi gehiago" izaten ari dela adierazi du, eta hori "suteetarako konbinazio ona" dela ohartarazi du.
Horri gehitu behar zaio Espainia ekaitz lehorren garaian dagoela, euririk gabeko ekaitz elektrikoak izaten diren sasoian alegia, eta tximistak deskargatzen direla lurrera edo zuhaitzetara. Era berean, giza faktorea aipatu du, suteak istripuek edo arduragabekeriek eragiten dituztelako edo gizakiek pizten dituztelako, zuzenean.
Galera naturalak alde batera utzita –besteak beste, Las Medulas parajekoa, Humanitatearen Ondarea–, sute-bolada honek hainbat zauritu eta hildako ere utzi ditu jada: Soto de Viñuelas urbanizazioan hipika batean lan egiten zuen 55 urteko gizon bat, Tres Cantosen (Madrilgo Erkidegoa); eta beste bi, 36 eta 37 urtekoak, Molezuelas de la Carballedako (Zamora) sutea itzaltzeko lanetan laguntzen ari ziren bi gizon. Oraingoz, Gaztela eta Leon eta Galizia (Ourense, gehienbat) dira suteek gehien jo dituzten autonomia erkidegoak.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Urduritasuna nagusi Bilbon, Marijaia noiz iritsiko zain
19:00etan egingo diote harrera Bilboko jaietako erreginari, Arriaga Antzokiko balkoian. Txupina lehertzearekin batera hasiko da festa, eta handik ordubetera irekiko dute txosnen esparrua.
'Aita Mari' ontziak migratzaileak zeramatzaten bi ontziri lagundu die, Mediterraneo erdialdera abiatu eta ordu gutxira
Horietako batek 15 migratzaile zeramatzan, 5 haur eta 3 emakume tartean; besteak, berriz, 30 zeramatzan, 7 adingabe tartean. Aljeriatik abiatu arren, bidaiari gehienak Saharaz hegoaldekoak dira.
40 gradutik gorako tenperaturak, Euskal Herriko hainbat herritan
Euskalmetek Zornotzan duen estazioan 41,6 ºC neurtu dituzte, Iurretakoan 41,5 eta Bilboko Zorrotza auzokoak, berriz, 40,8. Gipuzkoan, aldiz, termometroak 40,6 gradura iritsi dira Arrasaten. Araban eta Nafarroan ere, termometroak 40 ºC-tik gertu ibili dira.
Lodosako langile bat hil da Bartzelonako Ebroko lantegian
Langilea asteartean hil zen, eta enpresak "doluminak" helarazi dizkie haren senide eta lagunei. Lodosa Kirol Elkarteak ere doluminak eman dizkie haren ingurukoei, elkarteko jokalari ohia baitzen.
Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
Lasierra Erriberagoitian (Araba) artadiz inguratutako herri bat da, dozena bat biztanlekoa. Orain dela bi urte, hiru hektareako segurtasun perimetroa egin zuten. Aldundiaren dirulaguntzarekin, astebetez zortzi langilek basoa garbitu zuten. Lan horiek mantentzeko, ordea, ganadua eta artzainak beharrezkoak direla adierazi dute herritarrek.
Juan Mari Aburtok Aste Nagusi zirraragarri, aske eta seguru baten alde egin du
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok herritarrek Aste Nagusiaz askatasun eta segurtasun giroan gozatzea nahi du. Horren arabera, Jai Batzordea ikuspuntu ezberdinak batzeaz arduratzen da, "munduko jairik onenak" izateko. Gainera, errespetua eta bizikidetza eskatu ditu, Aste Nagusiaz harmonian gozatzeko.
Bero sapa Euskal Herrian, 45 ºC inguruko tenperaturekin
Bero itogarriak ez du etenik emango asteburuan. Hala ere, alerta laranjak Arabara eta Nafarroara mugatuko dira.
Pasealeku Berriko igeriketa zeharkaldian parte hartzen ari zen gizon bat hil da
Igerilariak geldialdi kardiobaskularra izan du uretan, eta Kontxako hondartzara eraman dute. Larrialdi zerbitzuko kideak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu haren bizia salbatzea.
Juan Mari Aburtok ohorezko aurreskua dantzatu du aurten ere
Urtero bezala, Bilboko alkateak ohorezko aurreskua dantzatu du Begoñako Ama Birjinaren egunean. Beroa handia izan bada ere, alkateak ez du hutsik egin nahi izan.