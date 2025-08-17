Incendios
Tres grupos sorprendidos mientras hacían barbacoas cuando hay riesgo extremo de incendio en Navarra

Los hechos han ocurrido en Cortes, Goizueta y Lekunberri, en lugares cercanos a los ríos.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hiru talde harrituta barbakoak egiten ari zirela, Nafarroan muturreko sute arriskua dagoenean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Foral ha denunciado este fin de semana a dos grupos de personas y ha realizado un informe con otro por hacer barbacoas en lugares naturales cuando Navarra se encuentra en riesgo extremo de incendios.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos han ocurrido en Cortes, Goizueta y Lekunberri, en lugares cercanos a los ríos.

La Policía Foral recuerda que está prohibido realizar fuegos recreativos en áreas naturales durante estos días de riesgo extremo de incendios debido a las altas temperaturas.

Navarra Policía Foral Incendios Olas de calor Sociedad

