Hiru talde harrapatu dituzte Nafarroan barbakoak egiten, sutea izateko arriskua muturrekoa bada ere

Gertakariak Cortesen, Goizuetan eta Lekunberrin izan dira, ibaietatik gertu.
18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Foruzaingoak bi pertsona talde salatu ditu asteburu honetan eta txostena ireki dio beste bati barbakoak egiteagatik leku naturaletan, Nafarroan sute-arrisku larria badago ere.

Poliziaren esanetan, Cortesen, Goizuetan eta Lekunberrin harrapatu dituzte, ibaietatik gertu.

Foruzaingoak gogorarazi duenez, debekatuta dago inguru naturaletan suteak piztea tenperatura altuak direla-eta muturreko arriskua dagoen egun hauetan.

Nafarroa Foruzaingoa Suteak Bero-boladak Gizartea

