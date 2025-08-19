BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

10 personas detenidas en el tercer día de la Aste Nagusia, una por amenazas con arma blanca

Cinco de los arrestos han sido por hurtos o robos. Los incidentes más significativos se han producido en el entorno de San Nicolás, Esperanza y Viuda de Epalza.
BILBAO, 18/08/2025.- Bilbao celebra este lunes la tercera jornada de Aste Nagusia 2025 con torneo de ajedrez y concurso gastronómico de pisto, entre otras actividades. EFE/ Miguel Toña

Marijaia en el tercer día de la Aste Nagusia de Bilbao. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: 10 pertsona atxilotu dituzte Aste Nagusiko hirugarren egunean, horietako bat arma zuriz mehatxu egiteagatik
author image

EITB

Última actualización

Diez personas han sido detenidas este lunes en la Aste Nagusia de Bilbao, la mayoría por hurtos. 

Según han informado fuentes municipales, en la tercera jornada de fiestas se han practicado seis detenciones en el recinto festivo y cuatro fuera de este. 

Los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolas, Esperanza y Viuda de Epalza.

Dentro del recinto festivo, cuatro de los arrestos han sido por hurtos, otro por robo y el último por resistencia a la autoridad.

Fuera del recinto festivo se han registrado otros cuatro arrestos, por quebrantamiento, tráfico de drogas, amenazas con arma blanca y daños

14 detenidos la primera noche de Aste Nagusia, dos por violencia de género y uno por tocamientos
Once detenidos este pasado domingo en la Aste Nagusia de Bilbao, dos por violencia machista
Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Fiestas Delitos Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un hombre de 40 años por exhibir sus partes íntimas ante una menor en Vitoria

Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria por "mostrar y zarandear sus partes íntimas" y hacer comentarios obscenos ante una pareja y en presencia de una menor de edad. Acusado de un delito de exhibicionismo ante menores, el hombre fue arrestado sobre las 17:30 horas del pasado día 15 en la plaza Santa Domingo de la capital alavesa, según ha informado este lunes la Policía Local. Agentes de la guardia urbana fueron alertados de que en ese lugar el detenido mantenía una discusión con una pareja en el transcurso de la cual mostró sus partes íntimas, acto que fue presenciado por una menor de edad.

Cargar más