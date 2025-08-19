10 personas detenidas en el tercer día de la Aste Nagusia, una por amenazas con arma blanca

Diez personas han sido detenidas este lunes en la Aste Nagusia de Bilbao, la mayoría por hurtos.

Según han informado fuentes municipales, en la tercera jornada de fiestas se han practicado seis detenciones en el recinto festivo y cuatro fuera de este.

Los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolas, Esperanza y Viuda de Epalza.

Dentro del recinto festivo, cuatro de los arrestos han sido por hurtos, otro por robo y el último por resistencia a la autoridad.



Fuera del recinto festivo se han registrado otros cuatro arrestos, por quebrantamiento, tráfico de drogas, amenazas con arma blanca y daños.