10 pertsona atxilotu dituzte Aste Nagusiko hirugarren egunean, horietako bat arma zuriz mehatxu egiteagatik

Atxiloketen erdiak lapurretengatik egin dituzte. Halaber, gorabeherarik adierazgarrienak San Nikolas, Itxaropen eta Epaltza Alargunaren kalearen inguruan izan dira. 

Bilboko Aste Nagusia. Argazkia: EFE
Bilboko Udaltzaingoak 10 pertsona atxilotu ditu Aste Nagusiko jaietako hirugarren egunean, gehienak lapurretengatik. 

Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, atzo egindako atxiloketetatik 6 jai-eremuan egin ziren, eta beste laurak hortik kanpo. 

Jai-eremuan egindako atxiloketetako bost lapurretengatik edo ebasketengatik izan dira, eta beste bat agintaritzari erresistentzia delitua leporatuta. 

Halaber, jai-eremutik kanpo, beste lau atxiloketa egin dituzte, urraketagatik, droga trafikoagatik, arma zuriz egindako mehatxuengatik eta kalteengatik. 

Bestalde, gorabeherarik adierazgarrienak San Nikolas, Itxaropen eta Epaltza Alargunaren kalearen inguruan izan dira. 

