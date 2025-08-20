El barco de rescate Aita Mari ha rescatado a 13 personas en el Mediterráneo Central, según ha informado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SHM), propietaria del Aita Mari, en redes sociales.

La ONG ha informado que las personas migrantes, procedentes de Marruecos y Túnez, iban en una embarcación precaria y llevaban días a la deriva. Todas ellas se encuentran en un buen estado de salud, aunque presentaban síntomas de deshidratación y agotamiento.

De las 13 personas rescatadas tres eran niños, dos de ellos no acompañados, y dos niñas.

Italia ha dado permiso para desembarcar a estas personas en el puerto de Bari, a donde esperan llegar el sábado.

Desde SMH destacan que "salvar vidas nunca puede ser un delito".

El Aita Mari se encuentra en su decimosexta misión, y es la segunda intervención en pocos días ya que el pasado viernes asistió a otros dos botes en los que viajaban 40 personas cerca de Mallorca.