MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Aita Mari rescata a 13 personas en el Mediterráneo

Las personas migrantes iban en una embarcación precaria y llevaban días a la deriva. Italia ha dado permiso para desembarcarlos en el puerto de Bari, a donde esperan el sábado.

aita mari vinaros castellon efe
El Aita Mari, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Aita Marik 13 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneo erdialdean
author image

EITB

Última actualización

El barco de rescate Aita Mari ha rescatado a 13 personas en el Mediterráneo Central, según ha informado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SHM), propietaria del Aita Mari, en redes sociales. 

La ONG ha informado que las personas migrantes, procedentes de Marruecos y Túnez, iban en una embarcación precaria y llevaban días a la deriva. Todas ellas se encuentran en un buen estado de salud, aunque presentaban síntomas de deshidratación y agotamiento. 

De las 13 personas rescatadas tres eran niños, dos de ellos no acompañados, y dos niñas. 

Italia ha dado permiso para desembarcar a estas personas en el puerto de Bari, a donde esperan llegar el sábado

Desde SMH destacan que "salvar vidas nunca puede ser un delito". 

El Aita Mari se encuentra en su decimosexta misión, y es la segunda intervención en pocos días ya que el pasado viernes asistió a otros dos botes en los que viajaban 40 personas cerca de Mallorca.

El 'Aita Mari' asiste a dos embarcaciones con migrantes horas después de zarpar en una nueva misión
El 'Aita Mari' inicia una nueva misión coincidiendo con el endurecimiento de la política migratoria europea
Sociedad Aita Mari Migración Mar Mediterráneo

Más noticias sobre sociedad

Bilboko Konpartsak apoya a los manteros desalojados
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bilboko Konpartsak expresa su apoyo a los manteros desalojados: "¿Las personas que están en la calle no tienen derecho a dormir?"

Bilboko Konpartsak ha reunido esta tarde a cientos de personas en el Arenal bilbaíno, bajo el lema "Dormir no es delito", para expresar su apoyo a los manteros desalojados por la Policía Municipal que dormían en la plaza del Gas y exigir al Ayuntamiento una solución habitacional para las personas manteras y en situación de calle.
Cargar más