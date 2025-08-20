INCENDIOS
El helicóptero antiincendios de Euskadi destinado en Castilla y León muestra imágenes aéreas del desastre

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gaztela eta Leongo suteen aurkako helikopteroak hondamendiaren aireko irudiak erakutsi ditu
EITB

Última actualización

Las tareas para extinguir el fuego se centran en estos momentos en el municipio de Fasgar (León), donde amplias superficies de hectáreas han quedado arrasadas por las llamas. Este helicóptero cuenta con una capacidad de 1000 litros.

