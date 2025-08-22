OLA DE INCENDIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos calcula pérdidas superiores a los 600 millones por los incendios

Javier Fatas COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
18:00 - 20:00

Javier Fatás, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). EITB

Euskaraz irakurri: Abeltzain eta Nekazari Erakundeen Koordinakundeak 600 milioitik gorako kalteak kalkulatu ditu suteen ondorioz
author image

EITB

Última actualización

Javier Fatás, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),  ha explicado que se trata de una "situación catastrófica", con más de 350 000 hectáreas afectadas en todo el Estado, en especial, en el oeste. Ha añadido que han sido afectadas cultivos, ganaderías, pastos, asentamientos apícolas y masas de aprovechamiento forestal. A su juicio será "difícil" revitalizar las comarcas afectadas y pide apoyo a las administraciones. 

Incendios España Agricultura Ganadería Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más