Suteek 600 milioi eurotik gorako kalteak eragin dituzte, Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundearen arabera
Javier Fatas COAG Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundeko ordezkariaren arabera, "hondamendi egoera" da Estatuko hainbat tokitan, 350.000 hektarea baino gehiago erre baitira, bereziki mendebaldean. Kaltetutako eremuen artean, laborantza, abeltzaintza edo baso aprobetxamendurako lurrak daudela azpimarratu du.
Arrantza-ontzi bat identifikatu dute Donostian legez kanpoko bazterkinak uretara botatzegatik
Guardia Zibilak Laredoko itsasontzi bati egotzi dio Monpaseko uretan 700 kilo boga isurtzea, Eguzki talde ekologistak salaketa jarri ostean.
Pedro Sanchezek Presidenteen Konferentziara eramango du suteen gaia, eta ministerio arteko batzorde bat sortuko du
Salamancako boluntario bat hil da eta jada bost dira baso-suteen ondorioz Espainian hildakoak
Antza denez, boluntario gisa parte hartu zuen Ciperez (Salamanca) herrian piztutako sutea itzaltzeko lanetan, eta kea arnasteagatik ospitaleratu eta egun batzuetara hil da.
Eusko Jaurlaritzak dituen egoitzetara bidean dira Gasteizko kaleetan bizi ziren maliarrak
Gasteizko kaleetan bizi ziren 50 maliarretako dozena bat inguru Eusko Jaurlaritzaren egoitzetara eramaten ari dira gaur goizetik. Horrela, aldi baterako irtenbidea eman nahi diete asilo-eskaerak izapidetzeko zain dauden pertsona horiei.
Calin erail duten gasteiztarraren gurasoak gaur iritsiko dira Kolonbiara
Ikerketak zabalik jarraitzen du eta lapurretarena da hipotesi nagusia.
18 sute daude aktibo Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran, eta Jarillakoa egonkortu dute
Hiru foku berri hauteman dituzte Galizian, egoerak okerrera egin du Leongo Bierzo eskualdean eta herri gehiago husteko agindua eman dute. Guztira 403.171 hektarea erre dira 2025ean Espainian, Copernicusen arabera.
Aburtok orain arteko Aste Nagusiaren balantze positiboa egin du
Bilboko Aste Nagusia azken txanpan sartuta dagoenean, asteburuari begira, poza eta alaitasuna nagusi izatea eta bestelakoez hitz egin behar ez izatea espero duela esan du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
Hamar atxilotu Aste Nagusiko seigarren gauean, bi ukituengatik
Hala ere, atxiloketa gehienak lapurretengatik edo ebasketengatik izan dira.
Beroak "ondorio katastrofikoak" izango ditu langileentzat etorkizunean, MOEk ohartarazi duenez
Duela gutxi argitaratutako txosten baten arabera, 2.400 milioi pertsona muturreko tenperaturen eraginpean egon daitezke lanean ari diren bitartean.