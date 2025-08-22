SUTE OLDEA
Suteek 600 milioi eurotik gorako kalteak eragin dituzte, Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundearen arabera

Javier Fatas COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
Javier Fatas, Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundekoa (COAG)

Javier Fatas COAG Nekazari eta Abeltzain Erakundeen Koordinakundeko ordezkariaren arabera, "hondamendi egoera" da Estatuko hainbat tokitan, 350.000 hektarea baino gehiago erre baitira, bereziki mendebaldean. Kaltetutako eremuen artean, laborantza, abeltzaintza edo baso aprobetxamendurako lurrak daudela azpimarratu du. 

