Manifestaciones en Galicia y Castilla y León denuncian a sus gobiernos autonómicos tras los incendios forestales

Espainian baso-suteak izaten ari dira udako protagonistak. Hori dela eta, manifestazioak burutu dira Galizian eta Ponferradan, lurraldeko egoerak salatzeko eta tokian tokiko gobernuaren dimisioa eskatzeko.
Euskaraz irakurri: Suteen egoera salatzeko manifestazioak egin dira Galizian eta Gaztela eta Leonen
Los incendios forestales están siendo los protagonistas del verano. En esta situación, se han realizado manifestaciones en Galicia y Ponferrada para denunciar la situación de cada territorio y pedir la dimisión del gobierno local.

