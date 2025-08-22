Baso-suteak
Suteen egoera salatzeko manifestazioak egin dira Galizian eta Gaztela eta Leonen

Espainian baso-suteak izaten ari dira udako protagonistak. Hori dela eta, manifestazioak burutu dira Galizian eta Ponferradan, lurraldeko egoerak salatzeko eta tokian tokiko gobernuaren dimisioa eskatzeko.
18:00 - 20:00
Galizian egindako manifestazioa. Bideotik hartutako irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainia Galizia Uda Manifestazioak Hondamendi naturalak Suteak Suhiltzaileak Gizartea

